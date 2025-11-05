Olivia на фестивале оливок – Zeytun Festivalı

В этом году фестиваль оливок прошел в атмосфере яркого праздника и собрал множество местных брендов и производителей. Среди участников особое внимание посетителей привлек стенд Olivia Beaut & Care, ставший одним из самых популярных на мероприятии.

Во время фестиваля стенд Olivia отличался не только стильным оформлением, но и интерактивным, дружелюбным подходом к гостям. Посетители могли бесплатно пройти анализ кожи на специальном аппарате, поучаствовать в увлекательной игре колесо фортуны, выиграть призы и приобрести средства по уходу за кожей и волосами со скидкой. Благодаря такому формату стенд Olivia стал одним из самых оживленных мест фестиваля.

Особенным моментом мероприятия стало посещение стенда Лейлой ханум Алиевой, которая проявила интерес к деятельности бренда и ознакомилась с продукцией. Команда Olivia встретила ее визит с большой радостью и энтузиазмом.

Разрушая стереотипы и вдохновляя женщин на уверенность в себе, Olivia Beauty & Care с 2022 года уверенно занимает место среди лидеров косметического рынка Азербайджана. Сегодня сеть насчитывает более 50 магазинов в Баку и регионах, предлагая покупателям качественную косметику, высокий уровень сервиса и современный подход к уходу за собой.