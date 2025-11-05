USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Olivia на фестивале оливок – Zeytun Festivalı

ФОТО; ВИДЕО
11:26 622

В этом году фестиваль оливок прошел в атмосфере яркого праздника и собрал множество местных брендов и производителей. Среди участников особое внимание посетителей привлек стенд Olivia Beaut & Care, ставший одним из самых популярных на мероприятии.

Во время фестиваля стенд Olivia отличался не только стильным оформлением, но и интерактивным, дружелюбным подходом к гостям. Посетители могли бесплатно пройти анализ кожи на специальном аппарате, поучаствовать в увлекательной игре колесо фортуны, выиграть призы и приобрести средства по уходу за кожей и волосами со скидкой. Благодаря такому формату стенд Olivia стал одним из самых оживленных мест фестиваля.

Особенным моментом мероприятия стало посещение стенда Лейлой ханум Алиевой, которая проявила интерес к деятельности бренда и ознакомилась с продукцией. Команда Olivia встретила ее визит с большой радостью и энтузиазмом.

Разрушая стереотипы и вдохновляя женщин на уверенность в себе, Olivia Beauty Care с 2022 года уверенно занимает место среди лидеров косметического рынка Азербайджана. Сегодня сеть насчитывает более 50 магазинов в Баку и регионах, предлагая покупателям качественную косметику, высокий уровень сервиса и современный подход к уходу за собой.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5000
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 359
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 725
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка обновлено 09:45
09:45 3901
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
01:08 5662
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева фото
11:37 624
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1434
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 703
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1581
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1100
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 837

