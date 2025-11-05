В Индии протесты из-за России

В Дели семьи индийцев, обманом завербованных для участия в боевых действиях на стороне России, потребовали вернуть их родственников и наказать причастных к этому. Об этом сообщает Firstpost.

На площади Джантар-Мантар в Дели собрались десятки семей из разных индийских штатов – Харьяны, Теланганы и других регионов. Они просят власти вернуть домой своих сыновей, братьев и мужей, которых, по их словам, обманом отправили воевать на стороне России в конфликте с Украиной, отмечает издание.

Родственники утверждают, что мужчин вербовали через посредников, обещавших легальную работу охранниками или на складах с хорошей оплатой и жильем. Однако впоследствии их вынудили подписать контракты на русском языке и отправили на фронт после короткой подготовки.

Firstpost пишет, что Сону Кумар из Хисару, штат Харьяна, прибыл в Россию по студенческой визе. Агенты пообещали ему безопасную работу, поэтому он остался. Последнее сообщение Сону родные получили 3 сентября: «Меня отправляют на передовую. Скоро заберут телефон».

Через две недели семье пришла телеграмма от российских властей — Сону погиб. Его тело вернули домой в сожженном состоянии. Вместе с останками прислали российскую военную форму и флаг. Родные спрашивают: «Он не был солдатом. Почему его отправили на войну?»

Еще один житель Хисару, 23-летний Аман Пуния, также был завербован. Последний раз он вышел на связь 15 октября: «Меня отправляют на фронт. Я в серьезной опасности». Спустя 15 дней минимальной подготовки его направили в зону боевых действий. Семья получила фото, где Аман ранен. Сейчас он считается пропавшим без вести. Его брат сказал: «Мы просто хотим справедливости. Наши ребята поехали работать, а не умирать в чужой войне».

Индийский МИД заявил, что требует от Москвы прекратить вербовку граждан Индии в российскую армию. Издание отмечает, что премьер-министр Нарендра Моди поднимал этот вопрос на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Однако конкретных гарантий по возвращению мужчин пока нет.

По данным Firstpost, сотни семей в Индии по-прежнему не знают о судьбе своих близких – часть из них погибла, другие пропали без вести или находятся на фронте под принуждением.