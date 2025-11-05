USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном

11:31 706

Глава МИД РА Арарат Мирзоян рассказал о работах, проводимых официальным Ереваном в направлении углубления со всеми странами-партнерами, в том числе с соседями.

«Армения придает особую важность отношениям со своими непосредственными соседями. Из четырех соседей с двумя из них - Грузией и Ираном - у нас замечательные отношения, а с Азербайджаном и Турцией пытаемся наладить», - заявил Мирзоян на Орбели-форуме «Установление мира и многостороннего сотрудничества».

Как отметил армянский министр, «мир с Азербайджаном установлен, пытаемся работать с остальными компонентами». «С Турцией ведется очень интенсивный диалог, я очень оптимистично настроен в плане постепенного достижения ощутимых результатов», - заявил Мирзоян.

Глава армянского МИД отметил, что мир позволит Армении и Азербайджану значительно укрепить свой суверенитет.

«Любой конфликт создает благоприятную почву для того, чтобы третьи страны преследовали в нем свои интересы, укрепляли свое влияние на конфликтующие стороны», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении отметил, что абсолютно независимых государств не существует, поскольку страны взаимосвязаны друг с другом посредством торговли и других связей, что является важнейшим их условием.

«В стратегическом смысле мы сможем укрепить свой суверенитет, но, с другой стороны, эти многочисленные взаимосвязи можно рассматривать как недостаток суверенитета, но я думаю, что это совсем не так», — сказал Мирзоян.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны
03:49 5002
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 364
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 728
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
09:45 3901
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
01:08 5663
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева
11:37 625
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1439
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 707
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1583
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1102
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 838

