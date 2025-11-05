Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном

Глава МИД РА Арарат Мирзоян рассказал о работах, проводимых официальным Ереваном в направлении углубления со всеми странами-партнерами, в том числе с соседями.

«Армения придает особую важность отношениям со своими непосредственными соседями. Из четырех соседей с двумя из них - Грузией и Ираном - у нас замечательные отношения, а с Азербайджаном и Турцией пытаемся наладить», - заявил Мирзоян на Орбели-форуме «Установление мира и многостороннего сотрудничества».

Как отметил армянский министр, «мир с Азербайджаном установлен, пытаемся работать с остальными компонентами». «С Турцией ведется очень интенсивный диалог, я очень оптимистично настроен в плане постепенного достижения ощутимых результатов», - заявил Мирзоян.

Глава армянского МИД отметил, что мир позволит Армении и Азербайджану значительно укрепить свой суверенитет.

«Любой конфликт создает благоприятную почву для того, чтобы третьи страны преследовали в нем свои интересы, укрепляли свое влияние на конфликтующие стороны», — сказал Мирзоян.

Министр иностранных дел Армении отметил, что абсолютно независимых государств не существует, поскольку страны взаимосвязаны друг с другом посредством торговли и других связей, что является важнейшим их условием.

«В стратегическом смысле мы сможем укрепить свой суверенитет, но, с другой стороны, эти многочисленные взаимосвязи можно рассматривать как недостаток суверенитета, но я думаю, что это совсем не так», — сказал Мирзоян.