USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов

11:37 1441

Определены размеры прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения Азербайджана на 2026 год.

Этот вопрос отражен в законопроекте «О минимальном прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год», который был обсужден на сегодняшнем заседании Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно документу, минимальный прожиточный минимум на 2026 год предлагается установить на уровне 300 манатов в целом по стране, 317 манатов для трудоспособного населения, 245 манатов для пенсионеров и 260 манатов для детей.

Для справки: в 2025 году прожиточный минимум составляет 285 манатов, 305 манатов, 232 маната и 246 манатов соответственно. Таким образом, в 2026 году ожидается его увеличение в среднем на 15 манатов, или примерно на 5,3%.

В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 января 2026 года.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5002
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 365
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 731
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка обновлено 09:45
09:45 3903
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
01:08 5663
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева фото
11:37 625
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1442
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 707
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1583
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1103
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 838

ЭТО ВАЖНО

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5002
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 365
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 731
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка обновлено 09:45
09:45 3903
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
01:08 5663
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева фото
11:37 625
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1442
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 707
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1583
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1103
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 838
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться