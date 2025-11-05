Американцы подали в суд на администрацию Трампа

Более 40 млн американцев могут столкнуться с задержкой продпомощи из-за частичной приостановки работы федерального правительства, сообщает агентство. В связи с этим малоимущие граждане подали коллективный иск против администрации президента Дональда Трампа, требуя немедленно обеспечить финансирование программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP).

Как указывается в исковом заявлении, поданном в федеральный суд Окленда (штат Калифорния), законодательство обязывает администрацию предоставлять пособия в полном объеме и своевременно, «независимо от того, выделяет ли Конгресс средства через ежегодный закон об ассигнованиях или постоянное решение». В документе отмечается: «Американцы не должны голодать из-за того, что Конгресс не может согласовать федеральный бюджет».

По данным агентства, иск подан на фоне противоречивых заявлений администрации о соблюдении судебных решений по финансированию SNAP. В прошлом финансовом году на помощь примерно 42 млн человек было выделено почти $100 млрд.

Ранее президент США заявил, что Белый дом не имеет полномочий выделять средства на SNAP во время шатдауна и поручил юристам обратиться в суд за разъяснением возможности законного финансирования программы.

Частичная приостановка работы федерального правительства США, ставшая самой продолжительной в истории страны, началась в полночь 1 октября (08:00 по Баку) из-за отсутствия финансирования. Конгресс не смог согласовать ряд статей расходов, включая здравоохранение, а представители обеих партий обвиняют друг друга в затягивании шатдауна в политических целях.