Военнослужащие НАТО в Баку

В рамках «Концепции оперативных возможностей» НАТО в Баку проводится курс «Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)» . Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В мероприятии, организованном в Центре военных игр Национального университета обороны, участвуют военнослужащие НАТО и стран-партнеров.

Цель курса ‒ сертификация военнослужащих для проведения оценки частей и подразделений, заявленных в состав Объединенных сил альянса.

Отметим, что в мероприятии в целом принимают участие до 39 представителей стран-членов и партнеров НАТО.