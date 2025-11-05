USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Военнослужащие НАТО в Баку

11:51

В рамках «Концепции оперативных возможностей» НАТО в Баку проводится курс «Оценка боеготовности штабов, частей и подразделений Сухопутных войск (CREVAL)». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В мероприятии, организованном в Центре военных игр Национального университета обороны, участвуют военнослужащие НАТО и стран-партнеров.

Цель курса ‒ сертификация военнослужащих для проведения оценки частей и подразделений, заявленных в состав Объединенных сил альянса.

Отметим, что в мероприятии в целом принимают участие до 39 представителей стран-членов и партнеров НАТО.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны
03:49
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
09:45
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
01:08
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева
11:37
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01

