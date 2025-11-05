Бывший еврокомиссар в центре коррупционного скандала

Бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции от Бельгии Дидье Рейндерсу официально предъявлено обвинение в отмывании денег, сообщает газета Le Soir.

По данным газеты и ряда других бельгийских СМИ, судья предъявил Дидье Рейндерсу обвинение еще 16 октября, однако информация об этом стала известна общественности только сейчас.

Обвинение последовало через десять месяцев после первых обысков у бывшего еврокомиссара и, по оценке прокуратуры Брюсселя, свидетельствует о наличии убедительных доказательств возможной вины Рейндерса.

Дело касается сомнительного происхождения части его доходов – утверждается, что он на протяжении нескольких лет отмывал деньги через бельгийскую национальную лотерею на общую сумму около 200 тыс. евро.

В 2019 году Рейндерс уже проходил расследование по обвинениям в коррупции и отмывании денег, однако на тот момент утверждал о своей невиновности, и прокуратура сняла обвинения.

Во время пятилетнего срока на посту еврокомиссара он пользовался ограниченной формой дипломатического иммунитета. Кроме того, Рейндерс дважды пытался стать генеральным секретарем Совета Европы, но оба раза безуспешно.