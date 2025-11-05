USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Бывший еврокомиссар в центре коррупционного скандала

11:55 590

Бывшему еврокомиссару по вопросам юстиции от Бельгии Дидье Рейндерсу официально предъявлено обвинение в отмывании денег, сообщает газета Le Soir.

По данным газеты и ряда других бельгийских СМИ, судья предъявил Дидье Рейндерсу обвинение еще 16 октября, однако информация об этом стала известна общественности только сейчас.

Обвинение последовало через десять месяцев после первых обысков у бывшего еврокомиссара и, по оценке прокуратуры Брюсселя, свидетельствует о наличии убедительных доказательств возможной вины Рейндерса.

Дело касается сомнительного происхождения части его доходов – утверждается, что он на протяжении нескольких лет отмывал деньги через бельгийскую национальную лотерею на общую сумму около 200 тыс. евро.

В 2019 году Рейндерс уже проходил расследование по обвинениям в коррупции и отмывании денег, однако на тот момент утверждал о своей невиновности, и прокуратура сняла обвинения.

Во время пятилетнего срока на посту еврокомиссара он пользовался ограниченной формой дипломатического иммунитета. Кроме того, Рейндерс дважды пытался стать генеральным секретарем Совета Европы, но оба раза безуспешно.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5006
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 379
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 743
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка обновлено 09:45
09:45 3909
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
01:08 5666
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева фото
11:37 628
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1454
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 713
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1591
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1106
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 840

ЭТО ВАЖНО

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5006
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 379
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 743
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка обновлено 09:45
09:45 3909
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
01:08 5666
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева фото
11:37 628
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1454
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 713
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1591
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1106
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 840
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться