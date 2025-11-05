Глава МАГАТЭ знает, где находится иранский уран

USD 1.7000
Почти весь обогащенный уран после авиаударов Израиля и США по-прежнему находится в Иране. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью Financial Times.

«Ущерб был огромным, но, по нашим оценкам, большая часть, если не весь уран, обогащенный до 60%, а также до 20%, 5% и 2%, все еще там… Материал все еще там, и, хотя мы не связываем его с какой-либо конечной целью, очевидно, что само существование материала такого высокого уровня обогащения, близкого к оружейному, вызывает беспокойство», – сказал Гросси.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран намерен продолжать обогащение урана исключительно в мирных целях и не рассматривает возможность обсуждения своей ракетной программы.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана, на которую исламская республика ответила менее чем через сутки. Девять дней спустя США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане. Вечером 23 июня Иран атаковал крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре. После этого президент США Дональд Трамп сообщил о согласовании перемирия между Израилем и Ираном, которое вступило в силу 24 июня.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5006
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 379
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 743
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка обновлено 09:45
09:45 3909
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
01:08 5666
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева фото
11:37 628
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1454
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 713
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1591
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1106
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 840
