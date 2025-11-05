Рамиль Усубов в Москве

Секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов находится в Москве для участия в XIII встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ.

По сообщению ТАСС, секретари советов безопасности стран СНГ возложили венок и цветы к Вечному огню на могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

В церемонии приняли участие секретари Совета безопасности Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Молдовы, Туркменистана и руководство СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее ТАСС сообщал, что секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, предположительно, проведет отдельные двусторонние встречи с коллегами из Азербайджана и Армении.