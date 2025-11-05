USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Генпрокурор Азербайджана о «священном долге»

ФОТО
12:12 356

Сегодня защита закона, справедливости и мира на землях, освобожденных ценой крови наших шехидов, — священный долг каждого из нас. Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на конференции Zəfərin beş ili: Dövlətçilik və hüququn qələbəsi («Пять лет Победы: торжество государственности и права»), сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кямран Алиев отметил, что «каждый чиновник, в том числе и сотрудники прокуратуры, должны глубоко осознавать свою ответственность при исполнении этого долга, и добросовестно и достойно исполнять свои служебные обязанности».

«После освобождения наших земель от оккупации, на основании соответствующих распоряжений президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, были созданы военные прокуратуры в городе Ханкенди, в Губадлы, Кельбаджаре и Агдаме. В настоящее время в каждой из вышеперечисленных прокуратур созданы необходимые условия для осуществления ими своей служебной деятельности, завершено укомплектование штатных единиц», - сказал генпрокурор.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5009
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 385
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 748
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка обновлено 09:45
09:45 3909
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
01:08 5670
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева фото
11:37 629
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1457
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 714
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1592
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1108
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 840

ЭТО ВАЖНО

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5009
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 385
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 748
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка обновлено 09:45
09:45 3909
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан наш комментарий; все еще актуально
01:08 5670
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева фото
11:37 629
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1457
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 714
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1592
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1108
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 840
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться