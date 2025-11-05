Генпрокурор Азербайджана о «священном долге»

Сегодня защита закона, справедливости и мира на землях, освобожденных ценой крови наших шехидов, — священный долг каждого из нас. Об этом заявил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на конференции Zəfərin beş ili: Dövlətçilik və hüququn qələbəsi («Пять лет Победы: торжество государственности и права»), сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Кямран Алиев отметил, что «каждый чиновник, в том числе и сотрудники прокуратуры, должны глубоко осознавать свою ответственность при исполнении этого долга, и добросовестно и достойно исполнять свои служебные обязанности».

«После освобождения наших земель от оккупации, на основании соответствующих распоряжений президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, были созданы военные прокуратуры в городе Ханкенди, в Губадлы, Кельбаджаре и Агдаме. В настоящее время в каждой из вышеперечисленных прокуратур созданы необходимые условия для осуществления ими своей служебной деятельности, завершено укомплектование штатных единиц», - сказал генпрокурор.