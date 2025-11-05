USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

«3+3» равно мир на Южном Кавказе

Утверждает Шойгу
12:19 275

Ситуация на Южном Кавказе постепенно стабилизируется, для продвижения мирного процесса крайне важно возобновить работу консультативной группы платформы «3+3». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В целом ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению. При этом исходим из того, что мирный процесс должен носить в первую очередь региональные измерения. В этом контексте важно возобновить работу консультативно-региональной группы платформы «3+3», – отметил Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве.

Он отметил, что ключевым фактором является разблокировка транспортных и коммуникационных связей в регионе, договоренность о чем была достигнута ранее в рамках трехсторонней рабочей группы.

Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны
03:49 5005
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 378
Рамиль Усубов в Москве
Рамиль Усубов в Москве
12:11 742
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
09:45 3909
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
Арабская нефтянка пришла в Азербайджан
01:08 5665
Арабская делегация у Ильхама Алиева
Арабская делегация у Ильхама Алиева
11:37 627
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
В Милли Меджлисе предложили: можно прожить на 245 манатов
11:37 1453
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
Мирзоян о работе над компонентами с Азербайджаном
11:31 712
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
Что там с нефтедобычей в Азербайджане?
10:54 1590
О чем договорились Армения и Турция?
О чем договорились Армения и Турция?
11:06 1105
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
Отцу и сыну Имамоглу запретили покидать Турцию
11:01 840

