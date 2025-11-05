«3+3» равно мир на Южном Кавказе

Ситуация на Южном Кавказе постепенно стабилизируется, для продвижения мирного процесса крайне важно возобновить работу консультативной группы платформы «3+3». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«В целом ситуация на Южном Кавказе имеет тенденцию к улучшению. При этом исходим из того, что мирный процесс должен носить в первую очередь региональные измерения. В этом контексте важно возобновить работу консультативно-региональной группы платформы «3+3», – отметил Шойгу на встрече секретарей советов безопасности государств - участников СНГ в Москве.

Он отметил, что ключевым фактором является разблокировка транспортных и коммуникационных связей в регионе, договоренность о чем была достигнута ранее в рамках трехсторонней рабочей группы.