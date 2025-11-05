USD 1.7000
Азербайджанцам обещают новые пенсии

12:26 394

Доля социальных расходов в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год составит 41,1%. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на совместном заседании комитетов парламента по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

По словам министра, расходы на социальную защиту и обеспечение прогнозируются на уровне 4,87 млрд манатов — на 121,2 млн манатов (2,6%) больше, чем в текущем году. Алиев отметил, что за семь лет объем финансирования в этой сфере вырос в 2,1 раза — с 2,3 до 4,8 млрд манатов.

Он подчеркнул, что общий объем социальных расходов в 2026 году превысит 17,1 млрд манатов, что на 236 млн манатов (1,4%) больше, чем в 2025 году.

Расходы на финансирование трудовых пенсий также увеличатся. Как сообщил Анар Алиев в ходе обсуждения законопроекта «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год», по сравнению с утвержденными расходами на 2025 год сумма возрастет на 782,4 млн манатов, или на 10,9%.

Министр уточнил, что 81,2% этой суммы, или 635,6 млн манатов, придется на расходы по индексации, а остальная часть — на финансирование размеров вновь назначенных и пересчитанных пенсий.

«Согласно прогнозным показателям, индексация на 2026 год запланирована на уровне около 9,2%, при этом средний размер пенсии увеличится еще на 9,2% и составит 590 манатов, а размер пенсии по возрасту достигнет 629 манатов», — заявил Алиев.

По его словам, за последние 7 лет объем социально ориентированных расходов увеличился в 2,2 раза — с 7,8 млрд манатов до 16,9 млрд манатов.

