Впервые мусульманка стала вице-губернатором США

Хашми, имеющая индийские корни, сменила на этом посту Уинса Эрл-Сирса.

В своей победной речи кандидат от Демократической партии назвала результат «историческим» и поблагодарила сторонников за поддержку. Это уже второй случай, когда Хашми вписывает свое имя в историю выборов – в 2019 году она стала первой мусульманкой, избранной в законодательное собрание Вирджинии.

Выборы в штате прошли 4 ноября.

Ранее сообщалось, что в гонке за пост губернатора Вирджинии победу одержала демократ Эбигейл Спанбергер, ставшая первой женщиной на этой должности в штате. Спанбергер ранее представляла Вирджинию в Палате представителей Конгресса. В прошлом она работала в ЦРУ, курируя вопросы, связанные с противодействием терроризму и распространением ядерного оружия.

Кроме того, еще один демократ Микки Шерилл, по прогнозам телекомпаний, победил на выборах губернатора Нью-Джерси, опередив кандидата от союзников президента США Дональда Трампа Джека Чиаттарелли.

По данным CNN, бывший президент Джо Байден лично поздравил Шеррилл и Спанбергер с победой, сообщил источник, знакомый с ходом звонков.

Ранее сообщалось, что демократ Зохран Мамдани, американец с индийскими корнями, одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка.