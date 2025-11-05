Европейцы приехали с безвизом в Армению

Евросоюз передал Армении план действий по либерализации визового режима. С этой целью в Ереване находится замдиректора Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Йоханнес Лухнер, который встретился с главой МВД Арпине Саркисян, пишут армянские СМИ.

Как сообщили в ведомстве, армянский министр заявила, что Армения рассматривает план действий как стратегический документ, направленный на повышение мобильности граждан и реформы в сфере общественной безопасности.

Представитель Еврокомиссии со своей стороны дал высокую оценку действиям армянской стороны в этом направлении.