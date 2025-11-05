USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Европейцы приехали с безвизом в Армению

12:50 868

Евросоюз передал Армении план действий по либерализации визового режима. С этой целью в Ереване находится замдиректора Еврокомиссии по миграции и внутренним делам Йоханнес Лухнер, который встретился с главой МВД Арпине Саркисян, пишут армянские СМИ.

Как сообщили в ведомстве, армянский министр заявила, что Армения рассматривает план действий как стратегический документ, направленный на повышение мобильности граждан и реформы в сфере общественной безопасности.

Представитель Еврокомиссии со своей стороны дал высокую оценку действиям армянской стороны в этом направлении.

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 172
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске
13:54
13:54 1298
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
09:45
09:45 4565
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 269
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
12:27
12:27 2330
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
04:02
04:02 7443
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1378
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1349
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1086
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны
03:49
03:49 5451
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2264

