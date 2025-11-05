Сотрудники СГБ и МВД Азербайджана на международном мероприятии в Вене

USD 1.7000
С 28 по 31 октября в столице Австрии Вене прошла 16-я встреча руководителей национальных ведомств по борьбе с наркотиками. Как сообщает haqqin.az, Азербайджан на мероприятии представляла делегация, состоящая из сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) и Министерства внутренних дел (МВД).

На встрече делегация представила подробную информацию о ходе реализации мер, вытекающих из положений международных конвенций о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров (вещество, которое является исходным материалом для изготовления наркотиков – ред.), участником которых является Азербайджанская Республика, борьбе с контрабандой наркотиков в стране, предотвращении использования территории республики в качестве транзитного маршрута для перевозки наркотических средств, а также о мерах, принимаемых в рамках принятых в этой области Государственных программ на 2019-2024 и 2025-2030 годы.

Было отмечено, что за прошедший период между азербайджанской стороной и профильной структурой ООН по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (UNODC), Интерполом и другими международными и региональными структурами налажено эффективное сотрудничество. Также была затронута тема недавнего налаживания рабочих связей с Управлением по борьбе с наркотиками США (УБН).

Также было подчеркнуто, что в течение 2019-2024 годов в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров правоохранительными органами Азербайджана выявлено 47 863 факта. Кроме того, за указанный период пресечен незаконный оборот 33,5 тонны различных видов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, к уголовной ответственности привлечено 39 002 человека, в том числе 510 иностранцев.

Согласно официальной статистике, за последние два года было зафиксировано 10 попыток контрабанды наркотиков из соседних стран через территорию Азербайджана, в результате чего было изъято 600 килограммов наркотиков.

Также на мероприятии азербайджанская делегация выдвинула предложения по расширению связей и обмена оперативной информацией между следственными органами и оперативными службами государств-партнеров, включая организацию совместного контроля стран за перемещением наркотиков по международным транспортным коридорам.

Кроме того, среди угроз, возникших в этой сфере в последнее время, в качестве тревожных случаев были выделены продажа наркотиков через Интернет и использование преступниками беспилотников для перевозки наркотиков.

В частности, отмечено, что существует серьезная необходимость в объединении совместных усилий, дальнейшей активизации взаимовыгодной деятельности и информационного обмена по нейтрализации незаконного оборота наркотиков, ставшего мировым бедствием, и преступных группировок, причастных к этому делу.

ЭТО ВАЖНО

