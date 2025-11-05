Британцы обновляют ядерный флот

Великобритания планирует спустить на воду четыре ядерные подводные лодки типа Dreadnought, которые в течение 15–20 лет заменят субмарины Vanguard с баллистическими ракетами Trident II, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, одновременно на верфях в английском Барроу-ин-Фернесс (графство Камбрия) будут построены 12 ударных подводных лодок в рамках военного альянса AUKUS между Австралией, Великобританией и США. Данные субмарины предназначены для патрулирования морских путей Северной Атлантики начиная с конца 2030-х годов.

Ранее сообщалось, что церемония закладки головной атомной подлодки Dreadnought, первой в одноименном классе четвертого поколения, состоялась 20 марта на верфи BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс. Новые субмарины длиной 153,6 м с экипажем из 130 человек будут оснащены атомным реактором PWR3 от Rolls-Royce, который отличается повышенной безопасностью и увеличенными интервалами между плановыми проверками.

Подводные лодки Dreadnought получат 12 шахт для размещения баллистических ракет Trident II (D5) и современные цифровые системы боевого управления с высокой степенью автоматизации, что позволит существенно снизить нагрузку на экипаж.