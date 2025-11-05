«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко

По инициативе Международного фонда азербайджанцев мира (МФАМ) в Украинском центре в Баку состоялась презентация книги военно-политического обозревателя Александра Коваленко «44 дня в 2020-м», изданной на украинском и русском языках. В мероприятии приняли участие депутаты Милли Меджлиса Алибала Магеррамзаде и Кямран Байрамов, общественно-политические деятели, военные эксперты, представители СМИ. По сообщению корреспондента haqqin.az, открывая мероприятие, генеральный секретарь Международного фонда азербайджанцев мира, председатель Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ) Хикмет Джавад отметил, что книга «44 дня в 2020-м» представляет собой хронологическое описание событий, произошедших в Карабахе в 2020 году, и автор объективно донес эти события до украинской общественности, проследив их на протяжении 44 дней.

По словам Джавада, диаспорские организации играют важную роль в информационной войне, и подобные публикации служат донесению правдивого голоса Азербайджана до мира: «Александр Коваленко – один из известных военных комментаторов Украины. Он поддерживал справедливую позицию Азербайджана во время 44-дневной Отечественной войны и ежедневно выступал как в азербайджанских, так и украинских медиаресурсах. Сегодня он продолжает говорить об украинской войне в европейских СМИ. Вместе с ним мы решили издать книгу, отразившую все аспекты войны, происходящие на фронте, на информационном поле и на международной арене. В книге на фактах показано, как Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева одержал историческую победу». Джавад добавил, что азербайджанская диаспора всегда поддерживала суверенитет и народ Украины: «Многие граждане Украины азербайджанского происхождения принимают участие в боевых действиях, более ста наших соотечественников героически погибли. Книга также в очередной раз демонстрирует эту солидарность и общую борьбу». Генсек МФАМ обратил внимание, что издание включает в себя сравнение Первой и Второй Карабахских войн, а также анализ пропаганды Кремля против Украины: «Книга издана на украинском и русском языках, перевод на азербайджанский язык уже готов и будет опубликован в ближайшее время. В дальнейшем планируются также переводы на английский, польский, шведский и другие языки». Хикмет Джавад сообщил, что основной целью Международного фонда азербайджанцев мира, зарегистрированного в Швеции, является распространение достоверной информации об Азербайджане, объединение диаспорских организаций и поддержка политической линии Азербайджана.