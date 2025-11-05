Трамп может надавить на Орбана

USD 1.7000
Президент США Дональд Трамп имеет все рычаги, чтобы убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС в обмен на экономические или политические уступки. Об этом пишет Atlantic Council.

Отмечается, что в пятницу, 7 ноября, в Вашингтоне Орбан будет пытаться укрепить свои отношения с Трампом. Издание напомнило, что еще недавно премьер Венгрии Виктор Орбан был довольно уверен в своем дипломатическом влиянии, ведь планировалось, что президент США Дональд Трамп встретится в Будапеште с президентом России Владимиром Путиным. Эту вероятную встречу Орбан подавал как доказательство собственного политического веса.

Однако переговоры Трампа и Путина отменены, из-за чего Орбан остался без этого козыря. К тому же США ввели санкции в отношении нефтяных компаний РФ, и он заявил, что теперь Венгрии грозит экономический коллапс. На переговорах с Трампом венгерский премьер хочет просить ослабления этих санкций, чтобы продолжать пользоваться российской нефтью.

Именно это и дает Трампу рычаги влияния, считает издание. Теперь он должен надавить на Орбана, чтобы тот позволил Европе сделать необходимые шаги как главному партнеру Украины.

