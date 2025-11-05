Украинские военные сообщают о критической ситуации под Покровском и Мирноградом — городами Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Об этом пишет Bild.

По данным собеседников издания из ВСУ, российские войска прорвались в черту Покровска и продвигаются к полному окружению украинских подразделений. Официально Киев утверждает, что города удерживаются, а российская армия отступает, однако в реальности, по словам украинских военных, ситуация выглядит иначе.

«Путин сейчас бросает все силы на этот регион. Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80 процентов города, все еще боремся за 20 процентов, но и там проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении, они фактически окружены», — сказал высокопоставленный офицер ВСУ.

Его слова подтверждает и украинский военный, который участвует в обороне Мирнограда, примерно в 7 километрах к востоку от Покровска.

«Даже если бы мы получили приказ на отход, мы, вероятно, не выжили бы. Скорее всего, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше остаться на позиции и дождаться, когда нас либо освободят, либо возьмут в плен», — отметил он.

На фоне боев внутри Украины вновь разгорается дискуссия вокруг решений Владимира Зеленского: многие сравнивают ситуацию с Бахмутом, когда президент, вопреки советам генералов, долго не давал приказ об отступлении.

«Да, ситуация похожая. Мы героически защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она признает, а затем отступаем», — сказал украинский дипломат на условиях анонимности.

Сторонники Зеленского считают, что продолжение обороны имеет и политические мотивы, поскольку Киев опасается, что потеря Покровска может восприниматься как символическое поражение в Вашингтоне.