Украинские военные сообщают о критической ситуации под Покровском и Мирноградом — городами Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. Об этом пишет Bild.
По данным собеседников издания из ВСУ, российские войска прорвались в черту Покровска и продвигаются к полному окружению украинских подразделений. Официально Киев утверждает, что города удерживаются, а российская армия отступает, однако в реальности, по словам украинских военных, ситуация выглядит иначе.
«Путин сейчас бросает все силы на этот регион. Ситуация крайне тяжелая. Мы потеряли 80 процентов города, все еще боремся за 20 процентов, но и там проигрываем. Ребята в Мирнограде и южнее находятся в еще худшем положении, они фактически окружены», — сказал высокопоставленный офицер ВСУ.
Его слова подтверждает и украинский военный, который участвует в обороне Мирнограда, примерно в 7 километрах к востоку от Покровска.
«Даже если бы мы получили приказ на отход, мы, вероятно, не выжили бы. Скорее всего, никто из нас не доберется до Родинского живым. Лучше остаться на позиции и дождаться, когда нас либо освободят, либо возьмут в плен», — отметил он.
На фоне боев внутри Украины вновь разгорается дискуссия вокруг решений Владимира Зеленского: многие сравнивают ситуацию с Бахмутом, когда президент, вопреки советам генералов, долго не давал приказ об отступлении.
«Да, ситуация похожая. Мы героически защищаемся, заявляем, что Россия находится в худшем положении, чем она признает, а затем отступаем», — сказал украинский дипломат на условиях анонимности.
Сторонники Зеленского считают, что продолжение обороны имеет и политические мотивы, поскольку Киев опасается, что потеря Покровска может восприниматься как символическое поражение в Вашингтоне.
Один из факторов, позволивших российским войскам продвинуться в районе Покровска, — целенаправленные атаки на украинских операторов дронов. По данным Института изучения войны (ISW), российские подразделения специально наносят удары по позициям, где находятся операторы БПЛА, вынуждая их переходить в ближний бой и терять возможность управлять беспилотниками.
Аналитики отмечают, что эти действия, наряду с контролем над украинскими наземными линиями связи, позволили России добиться продвижения в районе, где бои продолжаются почти два года.
По данным ISW, успехи российских войск стали результатом 21-месячной кампании и пятимесячных действий по воздушному перехвату, направленных на снижение эффективности украинской обороны. Один из украинских операторов дронов сообщил, что ежедневно в зону боевых действий направляются десятки российских огневых групп по три человека каждая, задача которых — перегрузить оборону и лишить операторов дронов времени на работу.
Украинские источники также отмечают, что российские силы активно используют меры воздушного перехвата — удары по целям в тылу для нарушения логистики и затруднения боевых операций.
Военный аналитик Константин Машовец пояснил, что российская армия применяет новую трехэтапную схему инфильтрации: разведку и подготовку, проникновение в оборону, дезорганизацию украинских позиций, а затем закрепление достигнутых успехов.
Машовец отметил, что на первых этапах задействуются силы спецназа, а основную инфильтрацию выполняют штурмовые подразделения. При этом российская сторона делает ставку на численность, не считаясь с потерями.
ISW также указал, что в июле 2025 года Россия смогла установить контроль над основными украинскими наземными линиями связи в районе Покровска, ограничив использование города как логистического центра. В этом помогли новые технологии — FPV-дроны с увеличенной дальностью, термобарические боеголовки и так называемые «спящие» БПЛА.
Кроме того, по данным института, на Покровском направлении действуют операторы Центра передовых беспилотных технологий «Рубикон», сосредоточенные на блокировании украинских линий связи и уничтожении экипажей дронов.
В настоящее время, по данным геолокационных видеозаписей от 3–4 ноября, российские войска продвинулись в северной и северо-восточной частях Покровска. Российские военные источники утверждают, что бои продолжаются в северной, восточной и центральной части города.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Покровске находится около 260–300 российских военных и что на это направление приходится до 30% всех боев на фронте.
Украинская разведка сообщила, что ей удалось открыть наземный коридор для переброски подкреплений и провести удар по штабу центра «Рубикон» в Авдеевке. Российские источники, в свою очередь, сообщили об украинских контратаках под Покровском и Добропольем.