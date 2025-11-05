Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?

Заявления посла США в Анкаре и специального представителя по Сирии Тома Барака, прозвучавшие на прошлой неделе на форуме Международного института стратегических исследований, указывают на формирование новой стратегической конфигурации в регионе.

Первый важный момент – американский дипломат указал, что, несмотря на напряжение между двумя странами из-за исторической поддержки Анкарой палестинцев, Вашингтон никогда не позволит им вступить в вооруженный конфликт.

По мнению западных аналитиков, цель Вашингтона – не только предотвратить возможные вооруженные столкновения между Анкарой и Тель-Авивом, но и принять меры по восстановлению их отношений в ближайшие годы.

В Анкаре на заявление Барака никак не отреагировали, однако в турецкой столице скептически относятся к перспективе восстановления отношений с еврейским государством, пока им управляет Биньямин Нетаньяху.

Второе значимое заявление Барака касалось намерения США создать новую платформу сотрудничества от Каспийского моря до Средиземного. Эксперты расценивают слова американского дипломата о «сотрудничестве от Каспия до Средиземного моря» как часть проекта, который Вашингтон продвигает уже долгие годы. Предполагается, что в этот географический коридор войдет энергетический и торговый маршрут между Азербайджаном, Турцией и Израилем.

Попытки США объединить Турцию и Израиль вдоль линии Каспий — Средиземное море объясняются не только экономическими интересами, но и стремлением ограничить влияние Ирана. Аналитики считают, что Вашингтон намерен создать турецко-израильскую ось против экспансионистской политики Тегерана и перераспределить баланс сил на Ближнем Востоке.

Комментируя заявления Барака для haqqin.az, турецкий политолог и публицист Тургай Тюркер отметил, что посол США передал ряд важных сигналов.