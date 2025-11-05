Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?

Заявления посла США в Анкаре и специального представителя по Сирии Тома Барака, прозвучавшие на прошлой неделе на форуме Международного института стратегических исследований, указывают на формирование новой стратегической конфигурации в регионе.
Первый важный момент – американский дипломат указал, что, несмотря на напряжение между двумя странами из-за исторической поддержки Анкарой палестинцев, Вашингтон никогда не позволит им вступить в вооруженный конфликт.
По мнению западных аналитиков, цель Вашингтона – не только предотвратить возможные вооруженные столкновения между Анкарой и Тель-Авивом, но и принять меры по восстановлению их отношений в ближайшие годы.
В Анкаре на заявление Барака никак не отреагировали, однако в турецкой столице скептически относятся к перспективе восстановления отношений с еврейским государством, пока им управляет Биньямин Нетаньяху.
Второе значимое заявление Барака касалось намерения США создать новую платформу сотрудничества от Каспийского моря до Средиземного. Эксперты расценивают слова американского дипломата о «сотрудничестве от Каспия до Средиземного моря» как часть проекта, который Вашингтон продвигает уже долгие годы. Предполагается, что в этот географический коридор войдет энергетический и торговый маршрут между Азербайджаном, Турцией и Израилем.
Попытки США объединить Турцию и Израиль вдоль линии Каспий — Средиземное море объясняются не только экономическими интересами, но и стремлением ограничить влияние Ирана. Аналитики считают, что Вашингтон намерен создать турецко-израильскую ось против экспансионистской политики Тегерана и перераспределить баланс сил на Ближнем Востоке.
Комментируя заявления Барака для haqqin.az, турецкий политолог и публицист Тургай Тюркер отметил, что посол США передал ряд важных сигналов.
«Главный посыл Барака — безопасность Средиземного моря означает безопасность Израиля. США работают над проектом транспортировки нефти, добываемой на севере Ирака, через Сирию в израильский порт Хайфа, а затем по Средиземному морю — на мировые рынки», — заявил эксперт.
Касаясь упоминания Каспийского моря, Тюркер отметил, что речь идет не о новом проекте, а о сигнале Москве и российскому лидеру Владимиру Путину.
«Хотя маршрут Каспий — Средиземное море преподносится как проект Трампа, на самом деле это западный проект, задуманный 30–40 лет. Его цель — обеспечить выход энергетических потоков в Средиземное море через Турцию. Сейчас администрация Трампа подготавливает мировое общественное мнение к обсуждению энергетического коридора, в котором будут участвовать Азербайджан, Турция и Израиль. В будущем может обсуждаться и транспортировка иранской нефти и газа в ЕС через Средиземное море», — сказал Тюркер.
Комментируя слова Барака о том, что Турция и Израиль не будут воевать, Тюркер подчеркнул, что евреи испытывают «историческую благодарность» к турецкому народу, и это отражено в трудах ряда израильских историков: «Первый важный момент — принятие евреев османским султаном после их изгнания из Испании. Второй — то, что Турция дала убежище евреям во время Холокоста. Несмотря на то что политика Нетаньяху в Газе привела к ухудшению отношений с Анкарой, в глубинной исторической памяти еврейского народа помощь Турции не забыта».
По мнению политолога, восстановление отношений между Турцией и Израилем займет время, а долгосрочного военного конфликта между ними ожидать не стоит.
«В Израиле понимают, что Турция — это не Иран и не другие ближневосточные страны. Турция — традиционно сильная военная держава, обладающая технологическим потенциалом и большим опытом борьбы с террористическими организациями. Турецкая армия много лет ведет активные операции. Кроме того, Турция — один из гарантов региональной стабильности. Поэтому я считаю, что регион будет переоформлен, и в нем появится энергетический и торговый коридор с участием Турции и Израиля», — резюмировал Тюркер.