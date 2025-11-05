В Азербайджане предложили новые льготы для многодетных родителей

В Азербайджане предложено внести изменения в законодательство, чтобы предоставить возможность представителям семей с тремя и более детьми выходить на пенсию на пять лет раньше на льготных условиях. Соответствующее предложение озвучил депутат Али Масимли на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству, а также по труду и социальной политике.

По его словам, существует множество источников для увеличения пенсионных выплат: «Одним из основных источников являются расходы на оплату труда в составе валового внутреннего продукта. Анализ показывает, что доля этих расходов в ВВП Азербайджана долгое время оставалась ниже 20% или около этого уровня. Это вдвое меньше, чем средний показатель по странам СНГ. В последние годы в этой сфере наблюдается определенный прогресс».

Депутат отметил, что граждане часто задают вопросы о возможности более раннего выхода на пенсию: «В последние годы предпринимаются позитивные шаги, расширяется круг лиц, имеющих право на льготный выход на пенсию».

Он напомнил, что в настоящее время в Азербайджане право выйти на пенсию на пять лет раньше предоставлено матерям, имеющим пять и более детей: «Сегодня семьи с пятью и более детьми — редкость. Поэтому я предлагаю распространить эту льготу также на семьи, в которых трое и более детей».