Украинские спецназовцы поразили российскую спецмашину и РЛС

Силы специальных операций Украины совместно с повстанческим движением «Черная Искра» уничтожили российскую транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» рядом с селом Овсянниково в Курской области. Об этом сообщили в ССО.

ТЗМ использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет к пуску по территории Украины, отметили военные.

Кроме того, украинские спецназовцы совместно с движением «Черная Искра» уничтожили радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь» вблизи села Нижний Реутец Курской области. Эта малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей с последующим целеуказанием.

Ранее, 23 сентября, портал Defense Express сообщил, что украинские дроны уничтожили шесть машин ОТРК «Искандер» на шасси МЗКТ-7930 и одну на базе КамАЗа в Краснодарском крае.

26 сентября Генштаб ВСУ подтвердил, что силы специальных операций ликвидировали ракетные комплексы «Искандер» 448-й ракетной бригады РФ в Курской области.