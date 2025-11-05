USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Украинские спецназовцы поразили российскую спецмашину и РЛС

13:22 622

Силы специальных операций Украины совместно с повстанческим движением «Черная Искра» уничтожили российскую транспортно-заряжающую машину (ТЗМ) оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» рядом с селом Овсянниково в Курской области. Об этом сообщили в ССО.

ТЗМ использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет к пуску по территории Украины, отметили военные.

Кроме того, украинские спецназовцы совместно с движением «Черная Искра» уничтожили радиолокационную станцию 1Л122 «Гармонь» вблизи села Нижний Реутец Курской области. Эта малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей с последующим целеуказанием.

Ранее, 23 сентября, портал Defense Express сообщил, что украинские дроны уничтожили шесть машин ОТРК «Искандер» на шасси МЗКТ-7930 и одну на базе КамАЗа в Краснодарском крае.

26 сентября Генштаб ВСУ подтвердил, что силы специальных операций ликвидировали ракетные комплексы «Искандер» 448-й ракетной бригады РФ в Курской области.

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 185
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 1313
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4566
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 271
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 2338
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия портрет с черной лентой; все еще актуально
04:02 7445
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1395
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1363
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1096
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5452
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2267

ЭТО ВАЖНО

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 185
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 1313
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4566
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 271
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 2338
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия портрет с черной лентой; все еще актуально
04:02 7445
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1395
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1363
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1096
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5452
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2267
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться