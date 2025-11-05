USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Дожди ослабнут, подует ветер

13:23 539

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, в ночь на 6 ноября возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 9-13 градусов тепла, днем 15-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм. рт. ст. Относительная влажность 70-80%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6–11 градусов, днем — 17–22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до +3, днем — 5–9 градусов тепла.

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 187
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 1315
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4566
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 272
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 2338
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия портрет с черной лентой; все еще актуально
04:02 7445
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1395
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1364
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1097
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5452
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2268

ЭТО ВАЖНО

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 187
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 1315
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4566
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 272
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 2338
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия портрет с черной лентой; все еще актуально
04:02 7445
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1395
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1364
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1097
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5452
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2268
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться