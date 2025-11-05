Дожди ослабнут, подует ветер

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове осадков в основном не ожидается, в ночь на 6 ноября возможны кратковременные дожди. Будет дуть северо-западный ветер. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха ночью 9-13 градусов тепла, днем 15-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 768 мм. рт. ст. Относительная влажность 70-80%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах возможны кратковременные дожди. Местами туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6–11 градусов, днем — 17–22 градуса тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до +3, днем — 5–9 градусов тепла.