Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца

Правоохранительные органы провели спецоперацию по всей Грузии, в ходе которой были задержаны 34 человека, связанные с «воровским миром», сообщает «Эхо Кавказа» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Отмечается, что «задержанные – так называемые члены воровского мира и лица, поддерживающие его деятельность, вмешивались в урегулирование финансовых споров между гражданами, связывались с находящимися за границей «ворами в законе» и получали от них различные поручения, которые затем выполняли… С участием обвиняемых и сторон спора проводились так называемые «воровские разборки»… В этой преступной деятельности вместе с другими лицами активно участвовал и имел определяющую роль криминальный авторитет Эльмураз Мамедов».

Также сообщается, что в селе Кабали Лагодехского муниципалитета был задержан Мирза Алиев, связанный с криминальным миром. Выступая на брифинге, заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе заявил журналистам, что М.Алиев открыл огонь по сотрудникам спецназа, в результате чего один из бойцов получил тяжелое ранение в грудь. Мирза Алиев был ликвидирован ответным огнем.

В МВД Грузии сообщили, что расследование ведется по статьям 223, 109 и 181 Уголовного кодекса Грузии. Преступления предусматривают наказание до 15 лет лишения свободы.