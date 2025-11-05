«Русский дом» закрывается

Представляя проект документа, министр культуры Кристиан Жардан сообщил, что РЦНК или «Русский дом» был открыт в Кишиневе на основании молдавско-российского соглашения, подписанного сторонами в Москве 30 октября 1998 года. Соглашение, регулирующее создание культурных центров на территориях обоих государств в целях развития культурных, гуманитарных и научных связей, вступило в силу 4 июля 2001 года.

Новое правительство Молдовы приняло решение о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) («Русский дом») в Кишиневе. Соответствующее решение принято в среду на первом заседании нового Кабинета министров во главе с Александром Мунтяну, сообщают молдавские СМИ.

Как утверждал министр, после 24 февраля 2022 года «РЦНК используется в качестве инструмента в гибридной войне России против Молдовы». «Дальнейшее применение соглашения больше невозможно в условиях сложившейся геополитической ситуации и может быть использовано РФ для распространения искаженной информации», - заявил Жардан.

Внеся предложение о денонсации соглашения, министр отметил, что у Молдовы нет аналогичного центра культуры на территории России.

«В самом документе не предусмотрена процедура денонсации, но оговорено, что документ автоматически продлевается каждые пять лет. При этом документ расторгается, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока действия уведомит вторую сторону о том, что документ не продлевается. Нынешний срок действия соглашения истекает 4 июля 2026 года. В связи с этим мы предлагаем больше не продлевать срок действия соглашения», - заявил Жардан.

Постановление правительства было принято единогласно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это решение властей Молдовы, заявил, что российские власти «сожалеют» о возможном скором закрытии «Русского дома» в Кишиневе и считают, что власти Молдовы «сознательно игнорируют» интересы своих граждан.