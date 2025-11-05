USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Орбан купил cамую популярную газету в Венгрии

13:37 475

Медиагруппа Indamedia, считающаяся близкой к правящей партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, выкупила у швейцарской компании Ringier ряд изданий в Венгрии, включая самый популярный в стране таблоид Blikk. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, сделка состоялась на фоне подготовки к парламентским выборам, которые пройдут в апреле будущего года и могут стать для Орбана наиболее напряженными за время его пребывания у власти. Покупка рассматривается как очередной шаг по расширению влияния правительства на медиа.

По данным Indamedia, в пакет вошли несколько изданий, в том числе журнал Glamour и сайт Blikk, ежемесячная аудитория которого составляет около трех миллионов пользователей.

Главный редактор Blikk Иван Жолт Надь сообщил о своем уходе, отметив, что покидает должность «по взаимному соглашению» с новым владельцем. Вместе с ним уходит и еще один топ-менеджер. Надь напомнил, что семь месяцев назад он был приглашен для изменения редакционной политики — меньшего акцента на сенсациях и большего внимания к общественно значимым темам, включая политику, экономику и культуру. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 192
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 1322
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4567
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 274
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 2342
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия портрет с черной лентой; все еще актуально
04:02 7445
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1401
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1367
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1100
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5452
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2272

ЭТО ВАЖНО

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 192
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 1322
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4567
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 274
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 2342
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия портрет с черной лентой; все еще актуально
04:02 7445
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1401
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1367
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1100
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5452
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2272
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться