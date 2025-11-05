Орбан купил cамую популярную газету в Венгрии

Медиагруппа Indamedia, считающаяся близкой к правящей партии «Фидес» премьер-министра Виктора Орбана, выкупила у швейцарской компании Ringier ряд изданий в Венгрии, включая самый популярный в стране таблоид Blikk. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, сделка состоялась на фоне подготовки к парламентским выборам, которые пройдут в апреле будущего года и могут стать для Орбана наиболее напряженными за время его пребывания у власти. Покупка рассматривается как очередной шаг по расширению влияния правительства на медиа.

По данным Indamedia, в пакет вошли несколько изданий, в том числе журнал Glamour и сайт Blikk, ежемесячная аудитория которого составляет около трех миллионов пользователей.

Главный редактор Blikk Иван Жолт Надь сообщил о своем уходе, отметив, что покидает должность «по взаимному соглашению» с новым владельцем. Вместе с ним уходит и еще один топ-менеджер. Надь напомнил, что семь месяцев назад он был приглашен для изменения редакционной политики — меньшего акцента на сенсациях и большего внимания к общественно значимым темам, включая политику, экономику и культуру. Об этом он написал на своей странице в Facebook.