В ВСУ объяснили, почему Patriot труднее сбивать «Искандеры»

Российские ракеты «Искандер-М» могут проводить незначительные колебания при заходе на цель, из-за чего усложняется работа системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает РБК-Украина.

Он отметил, что система Patriot сбивает баллистические ракеты в автоматическом режиме, из-за чего ей труднее вычислить момент перехвата ракеты, которая маневрирует в полете.

«Впрочем, Patriot продолжает работать, и результаты сбития как «Искандеров», так и «Кинжалов» есть», - заявил Игнат.

По его словам, РФ значительно увеличила количество пусков «Искандеров-М», если сравнивать с прошлыми годами. Также российские военные начали использовать «Искандер-М» чаще и больше с разных направлений, сочетая их с другими средствами, а именно беспилотниками и крылатыми ракетами, добавил он.

«И это, в свою очередь, тоже усложняет их сбивание. Пропорция применения баллистических ракет к крылатым выросла по сравнению с предыдущими годами. Плюс одна батарея Patriot во время атаки «смотрит» в определенном направлении - она не может видеть и поражать вражеские цели на 360 градусов», - сказал Игнат.