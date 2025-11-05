«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга

Турция и российская компания «Газпром» ведут переговоры о продлении двух ключевых соглашений на поставки газа по трубопроводу, сообщает агентство Bloomberg.

По сведениям источников издания, действующие контракты между «Газпромом» и турецкой государственной компанией Botas на поставку до 21,75 млрд кубометров газа в год действуют до 31 декабря 2025 года. Стороны обсуждают возможность сохранения ежегодных объемов поставок примерно на уровне 22 млрд кубометров.

Переговоры проходят на фоне усиливающегося давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая стремится ограничить импорт российских энергоносителей. В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – «Лукойла» и «Роснефти», после чего турецкие НПЗ начали сокращать закупки российской нефти, отмечает Bloomberg.

Агентство напоминает, что ранее Анкара отказывалась следовать западным призывам снизить импорт российского газа, который поставляется в страну преимущественно по долгосрочным контрактам через трубопроводную сеть. Однако в сентябре Турция заключила несколько соглашений на поставку сжиженного природного газа, в том числе из США. С учетом увеличения добычи на месторождениях в Черном море страна может оказаться с избыточными объемами газа.

В 2024 году поставки «Газпрома» в Турцию составили около 21,6 млрд кубометров, что сделало страну вторым по величине покупателем российского трубопроводного газа после Китая.