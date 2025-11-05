USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга

13:57 275

Турция и российская компания «Газпром» ведут переговоры о продлении двух ключевых соглашений на поставки газа по трубопроводу, сообщает агентство Bloomberg.

По сведениям источников издания, действующие контракты между «Газпромом» и турецкой государственной компанией Botas на поставку до 21,75 млрд кубометров газа в год действуют до 31 декабря 2025 года. Стороны обсуждают возможность сохранения ежегодных объемов поставок примерно на уровне 22 млрд кубометров.

Переговоры проходят на фоне усиливающегося давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа, которая стремится ограничить импорт российских энергоносителей. В прошлом месяце США ввели санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний – «Лукойла» и «Роснефти», после чего турецкие НПЗ начали сокращать закупки российской нефти, отмечает Bloomberg.

Агентство напоминает, что ранее Анкара отказывалась следовать западным призывам снизить импорт российского газа, который поставляется в страну преимущественно по долгосрочным контрактам через трубопроводную сеть. Однако в сентябре Турция заключила несколько соглашений на поставку сжиженного природного газа, в том числе из США. С учетом увеличения добычи на месторождениях в Черном море страна может оказаться с избыточными объемами газа.

В 2024 году поставки «Газпрома» в Турцию составили около 21,6 млрд кубометров, что сделало страну вторым по величине покупателем российского трубопроводного газа после Китая.

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 195
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 1328
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4567
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 276
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 2345
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия портрет с черной лентой; все еще актуально
04:02 7445
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1406
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1370
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1102
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5453
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2274

ЭТО ВАЖНО

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 195
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 1328
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4567
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 276
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 2345
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия портрет с черной лентой; все еще актуально
04:02 7445
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1406
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1370
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1102
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5453
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2274
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться