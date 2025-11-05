После ударов на Туапсинском НПЗ проблемы

2 ноября оперштаб Краснодарского края заявлял, что в результате падения обломков БПЛА повреждения получили инфраструктура и строения нефтеналивного терминала в порту Туапсе, а также два иностранных гражданских судна.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод компании «Роснефть» был вынужден приостановить переработку нефти с 3 ноября после произошедшей днем ранее атаки беспилотников (БПЛА) на порт Туапсе, сообщили Reuters два источника в отрасли и показали данные LSEG.

Согласно данным LSEG, в момент атаки под погрузкой на терминалах порта Туапсе находились три танкера для налива нафты, дизтоплива с содержанием серы 0,7% и мазута. По состоянию на 5 ноября все танкеры отведены от причалов и пришвартованы вблизи порта, показали данные судового трекинга.

Глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко написал в своем телеграм-канале, что сотрудниками Туапсинского морского порта было проведено обследование акватории, пятен нефтепродуктов не обнаружено.

Ранее источники агентства сообщали, что в ноябре через терминалы в Туапсе планировалось отгрузить 895 000 тонн нефтепродуктов. Порт Туапсе переваливает на экспорт преимущественно нефтепродукты Туапсинского НПЗ, а также топливо самарской группы НПЗ «Роснефти».

Экспортно ориентированный Туапсинский НПЗ с единственной установкой первичной переработки нефти АВТ-12 мощностью 12 миллионов тонн в год производит нафту, мазут, вакуумный газойль и дизтопливо с содержанием серы 0,7%.