Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии

Как уже сообщил haqqin.az по горячим следам, мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани.
Это, конечно, важное событие, хотя вполне предсказанное. Но оно было потоплено в море других сенсаций вчерашнего дня выборов, которые имеют более значимую политическую проекцию, чем малообъяснимая победа левака и антисемита в «городе Большого Яблока».
В минувшие три месяца после того, как Мамдани победил на праймериз демократов в Нью-Йорке, каких только негативных, порой апокалиптических оценок его личности не было в демократической печати. Буквально накануне Washington Post в своей редакционной статье написала, что его победа — важное предупреждение для Демпартии. А еще эту победу известный обозреватель Miami Herald Андрес Оппенгеймер назвал «подарком Дональду Трампу».
Имелось в виду, что возвышение левых политиков в партии может сыграть роковую роль для демократов на промежуточных выборах в 2026 году и на президентских выборах - 2028. Ведь всем ясно, что сокрушительная победа Трампа в прошлом году была обусловлена, так сказать, «перегибами на местах», заигрыванием демократов с ЛГБТ и трансгендерами, поощрением расовой контрреволюции в лице организации черных Black Life Matters и другими левацкими вывертами. Большинству консервативно настроенных американских избирателей эта картинка совсем не нравилась.
И сейчас блокирование Мамдани с такими жрецами социализма как старенький сенатор от Вермонта Берни Сандерс и гипертрофированно активная молодая конгрессвумен левого фланга Александрия Окасио-Кортес, казалось бы, должна подогреть тревогу демократических лидеров о том, что если так пойдет и дальше, то партия утратит перспективу каких бы ни было электоральных побед на десятилетия вперед.
«Мы боролись изо всех сил, - говорит соперник Мамдани на выборах мэра, бывший губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо (он проиграл, набрав 41.6 процентов голосов против 50.4 у Мамдани). — Это неправильно и это не мы» (типа, «не наша вина»).
Однако не все так просто в этом диковатом мире. На выборах 4 ноября демократы одержали сокрушительную победу абсолютно на всех фронтах, на выборах губернаторов штатов, генеральных прокуроров, мэров, депутатов законодательных ассамблей и членов штатовских Верховных судов.
Так, на выборах таких отнюдь не маленьких штатов как Нью-Джерси и Вирджиния победили соответственно женщины-демократы Мики Шеррилл и Эбигейл Спанбергер. Победа Шеррилл досталась ей с большим трудом в борьбе против ставленника Трампа Джека Чиатарелли, учитывая, что на президентских выборах прошлого года сам Трамп выступил в этом штате лучше, чем ожидалось.
А в Вирджинии впервые губернатором стала женщина. В обоих штатах рейтинг Дональда Трампа сейчас ниже ватерлинии. В Вирджинии его работой недовольны 55 процентов граждан, в Нью-Джерси – 54 процента. 91 процент недовольных в Вирджинии проголосовали за Спанбергер, в то время как 7 процентов, не одобряющих деятельность президента, отдали голоса ее противнику республиканцу.
Генеральным прокурором этого штата стал демократ Джей Джонс, победу ему отдали 85 процентов тех, кто не любит Трампа.
В Пенсильвании трое судей-демократов сохранили свои места в Верховном суде штата, и баланс сил в их пользу стал 5: 2, что может быть важным фактором в следующей президентской кампании в этом самом большом из неопределившихся штатов.
В Атланте свое кресло сохранил мэр-демократ Андре Дикенс. В Джерси–сити бывший губернатор, демократ Джим Макгриви одолел в борьбе за должность главы города соперника-республиканца.
И так было по всей стране в этом важном и захватывающем туре выборов, где республиканцы потерпели сокрушительное поражение. Трамп отреагировал на это несколькими строчками в своей социальной сети Truth Social. «Трамп не был в бюллетенях, написал он о самом себе. - И еще шатдаун, вот две причины, почему республиканцы проиграли выборы», - написал он.
Кто спорит, шатдаун, отключение федеральных министерств и ведомств, которое продолжает еще больше месяца и становится самым долгим за всю историю – конечно во всем виновато. Однако по всем без исключения опросам большинство американцев винят в этом кризисе республиканцев, а не демократов.
Есть в картине прошедших выборов еще один пассаж, едва ли не самый главный. Избиратели Калифорнии большинством голосов одобрили на референдуме закон, позволяющий изменить границы избирательных кругов. Борьба за так называемую Proposition 50 была непростой, поскольку в нее включились видные политики. С одной стороны, за новую нарезку округов выступил сам губернатор Гэвин Ньюсом, инициатор идеи, экс-президент Барак Обама и другие известные персонажи. Против был такой тяжеловес, звезда Голливуда и бывший губернатор Калифорнии как Арнольд Шварценеггер.
О чем был сыр-бор? До этого власти ряда республиканских штатов, прежде всего Техаса при поддержке Белого дома изобрели хитроумную схему изменения границ избирательных округов и увеличили их число. И это дало им дополнительные кресла в новом составе Палате представителей Конгресса. При таком раскладе демократы остались бы в еще большем меньшинстве, чем сейчас.
Но на противоположном фланге тоже не дураки — они решили бить по своим политическим оппонентам их же оружием. И совершили мощный контрудар. Крупнейший в США штат Калифорния после проведенного вчера референдума в итоге добавит 5 новых депутатских мандатов в нижнюю палату Конгресса. А ее примеру последуют и другие демократические штаты и между демократами и республиканцами будет установлен паритет.
Впрочем, после нынешней горячей ночи выборов в США с новой силой зазвучали голоса о том, что демократы получат большинство в нижней палате Конгресса на промежуточных выборах в ноябре 2026 года. И, таким образом, будет серьезно скорректирован баланс сил между Конгрессом и президентом Трампом, который сейчас творит, что хочет в стране, не имея никаких законодательных преград. Свой вотум доверия Трамп вчера провалил. Посмотрим, приведет ли это в ближайшие недели и месяцы к известному эффекту домино.