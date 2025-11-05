Трамп провалил вотум доверия: парад ночной демократии

Как уже сообщил haqqin.az по горячим следам, мэром Нью-Йорка избран социалист-мусульманин Зохран Мамдани. Это, конечно, важное событие, хотя вполне предсказанное. Но оно было потоплено в море других сенсаций вчерашнего дня выборов, которые имеют более значимую политическую проекцию, чем малообъяснимая победа левака и антисемита в «городе Большого Яблока». В минувшие три месяца после того, как Мамдани победил на праймериз демократов в Нью-Йорке, каких только негативных, порой апокалиптических оценок его личности не было в демократической печати. Буквально накануне Washington Post в своей редакционной статье написала, что его победа — важное предупреждение для Демпартии. А еще эту победу известный обозреватель Miami Herald Андрес Оппенгеймер назвал «подарком Дональду Трампу».

Имелось в виду, что возвышение левых политиков в партии может сыграть роковую роль для демократов на промежуточных выборах в 2026 году и на президентских выборах - 2028. Ведь всем ясно, что сокрушительная победа Трампа в прошлом году была обусловлена, так сказать, «перегибами на местах», заигрыванием демократов с ЛГБТ и трансгендерами, поощрением расовой контрреволюции в лице организации черных Black Life Matters и другими левацкими вывертами. Большинству консервативно настроенных американских избирателей эта картинка совсем не нравилась. И сейчас блокирование Мамдани с такими жрецами социализма как старенький сенатор от Вермонта Берни Сандерс и гипертрофированно активная молодая конгрессвумен левого фланга Александрия Окасио-Кортес, казалось бы, должна подогреть тревогу демократических лидеров о том, что если так пойдет и дальше, то партия утратит перспективу каких бы ни было электоральных побед на десятилетия вперед. «Мы боролись изо всех сил, - говорит соперник Мамдани на выборах мэра, бывший губернатор штата Нью-Йорка Эндрю Куомо (он проиграл, набрав 41.6 процентов голосов против 50.4 у Мамдани). — Это неправильно и это не мы» (типа, «не наша вина»).

Однако не все так просто в этом диковатом мире. На выборах 4 ноября демократы одержали сокрушительную победу абсолютно на всех фронтах, на выборах губернаторов штатов, генеральных прокуроров, мэров, депутатов законодательных ассамблей и членов штатовских Верховных судов. Так, на выборах таких отнюдь не маленьких штатов как Нью-Джерси и Вирджиния победили соответственно женщины-демократы Мики Шеррилл и Эбигейл Спанбергер. Победа Шеррилл досталась ей с большим трудом в борьбе против ставленника Трампа Джека Чиатарелли, учитывая, что на президентских выборах прошлого года сам Трамп выступил в этом штате лучше, чем ожидалось. А в Вирджинии впервые губернатором стала женщина. В обоих штатах рейтинг Дональда Трампа сейчас ниже ватерлинии. В Вирджинии его работой недовольны 55 процентов граждан, в Нью-Джерси – 54 процента. 91 процент недовольных в Вирджинии проголосовали за Спанбергер, в то время как 7 процентов, не одобряющих деятельность президента, отдали голоса ее противнику республиканцу.

Генеральным прокурором этого штата стал демократ Джей Джонс, победу ему отдали 85 процентов тех, кто не любит Трампа. В Пенсильвании трое судей-демократов сохранили свои места в Верховном суде штата, и баланс сил в их пользу стал 5: 2, что может быть важным фактором в следующей президентской кампании в этом самом большом из неопределившихся штатов. В Атланте свое кресло сохранил мэр-демократ Андре Дикенс. В Джерси–сити бывший губернатор, демократ Джим Макгриви одолел в борьбе за должность главы города соперника-республиканца. И так было по всей стране в этом важном и захватывающем туре выборов, где республиканцы потерпели сокрушительное поражение. Трамп отреагировал на это несколькими строчками в своей социальной сети Truth Social. «Трамп не был в бюллетенях, написал он о самом себе. - И еще шатдаун, вот две причины, почему республиканцы проиграли выборы», - написал он. Кто спорит, шатдаун, отключение федеральных министерств и ведомств, которое продолжает еще больше месяца и становится самым долгим за всю историю – конечно во всем виновато. Однако по всем без исключения опросам большинство американцев винят в этом кризисе республиканцев, а не демократов.