Ереван о новых перспективах с Азербайджаном

Армения ведёт переговоры с Соединёнными Штатами о создании инфраструктуры между Азербайджаном и Нахчываном в рамках проекта TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity — «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»). Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время мероприятия аналитического центра «Орбели».

Отвечая на вопрос азербайджанского СМИ о сроках готовности армянского участка маршрута, Мирзоян сообщил, что назвать конкретные даты пока нельзя. По его словам, между Ереваном и Вашингтоном продолжаются обсуждения технических деталей, включая документацию и установку электронных систем контроля.

Министр отметил, что Армения заинтересована в реализации проекта, поскольку разблокировка транспортных коммуникаций является приоритетом для страны. Он также назвал «ощутимым шагом» решение Азербайджана снять ограничения на транзит через территорию Армении. Мирзоян заявил, что Ереван, в свою очередь, готов обеспечить транзит из Турции в Азербайджан. Кроме того, открытие железной дороги Карс — Гюмри, по его словам, создаст дополнительный маршрут для перевозки грузов из Европы на Восток.

Говоря о третьей стороне в структуре проекта TRIPP, Мирзоян уточнил, что речь идёт не о государстве, а о совместной компании, которой будет предоставлено право на строительство инфраструктуры.

Министр добавил, что в рамках проекта могут рассматриваться различные виды коммуникаций, включая железную дорогу, газопровод, нефтепровод и линии электропередачи. По его словам, эти вопросы остаются предметом дальнейших переговоров.