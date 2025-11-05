Беседину грозит 15 лет за связи с российскими СМИ

Полиция безопасности Эстонии 4 ноября задержала блогера и документалиста Олега Беседина по подозрению в создании угрозы государственной безопасности и распространении контента для российских СМИ, находящихся под санкциями, сообщает ERR.

Отец Беседина сообщил Delfi, что до задержания у блогера прошли обыски.

По версии эстонской полиции, информационная деятельность Беседина способствовала вмешательству России во внутренние дела страны.

«Мы ранее уже упоминали о связанных с деятельностью Беседина угрозах безопасности в наших ежегодниках и публичных выступлениях. На сегодняшний день есть основания подозревать Беседина в совершении антигосударственного преступления», – заявил заместитель главы ведомства Таави Наритс.

Прокурор Таави Перн отметил, что по законодательству Эстонии к преступлениям против государства относятся также ненасильственные действия, способные нанести ущерб независимости, суверенитету или территориальной целостности страны. «Действия Олега Беседина… превратились в целенаправленную деятельность в интересах государства, враждебного Эстонии», – добавил он.

По информации ERR, за ненасильственные действия против государства Беседину грозит от двух до 15 лет лишения свободы, а за нарушение международных санкций – штраф или до пяти лет заключения.