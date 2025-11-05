USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Беседину грозит 15 лет за связи с российскими СМИ

14:15 160

Полиция безопасности Эстонии 4 ноября задержала блогера и документалиста Олега Беседина по подозрению в создании угрозы государственной безопасности и распространении контента для российских СМИ, находящихся под санкциями, сообщает ERR.

Отец Беседина сообщил Delfi, что до задержания у блогера прошли обыски.

По версии эстонской полиции, информационная деятельность Беседина способствовала вмешательству России во внутренние дела страны.

«Мы ранее уже упоминали о связанных с деятельностью Беседина угрозах безопасности в наших ежегодниках и публичных выступлениях. На сегодняшний день есть основания подозревать Беседина в совершении антигосударственного преступления», – заявил заместитель главы ведомства Таави Наритс.

Прокурор Таави Перн отметил, что по законодательству Эстонии к преступлениям против государства относятся также ненасильственные действия, способные нанести ущерб независимости, суверенитету или территориальной целостности страны. «Действия Олега Беседина… превратились в целенаправленную деятельность в интересах государства, враждебного Эстонии», – добавил он.

По информации ERR, за ненасильственные действия против государства Беседину грозит от двух до 15 лет лишения свободы, а за нарушение международных санкций – штраф или до пяти лет заключения.

Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 205
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 1340
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4571
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 285
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 2355
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия
С ним ушла власть. Которая имела вес, а слова – последствия портрет с черной лентой; все еще актуально
04:02 7445
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
Грузинский спецназ ликвидировал «авторитета»-азербайджанца
13:28 1415
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
Важные заявления посла США в Турции. При чем тут Азербайджан?
13:18 1380
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
«44 дня в 2020-м» Александра Коваленко
13:10 1106
Высокая цена еще одной войны
Высокая цена еще одной войны на злобу дня
03:49 5453
Азербайджанцам обещают новые пенсии
Азербайджанцам обещают новые пенсии
12:26 2278

