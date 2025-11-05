Президент Болгарии запретил продавать «Лукойл»

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон об инвестициях, который регулирует условия возможной продажи активов российской компании «Лукойл» в стране и был принят парламентом 24 октября.

По данным пресс-службы президента, Радев оспорил норму, обязывающую проводить такие сделки под контролем Государственного агентства национальной безопасности и получать от него письменное заключение о допустимости продажи активов.

«Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо», – указал президент, вернув закон на обсуждение в парламент.

Ранее Минфин США включил в новый пакет американских санкций российские компании «Лукойл» и «Роснефть», а также их дочерние структуры.

Bloomberg сообщал, что «Лукойл» планирует продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor. По данным компании, она приняла предложение Gunvor о покупке Lukoil International GmbH и обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Агентство отмечает, что Gunvor, имеющая долгую историю работы в России, комментариев не дает. Ее соучредитель Геннадий Тимченко попал под санкции США после аннексии Крыма в 2014 году. Тогда американские власти заявляли, что президент России Владимир Путин «инвестировал в Gunvor», что компания отрицала. В настоящее время мажоритарным владельцем Gunvor является соучредитель и генеральный директор Торбьорн Торнквист.

«Лукойл» считается самым международно диверсифицированным среди российских нефтяных гигантов. Lukoil International со штаб-квартирой в Вене контролирует более 100 дочерних компаний почти в 50 странах. Российский производитель владеет сетью из свыше 5300 автозаправочных станций в 20 странах, включая США, а также нефтеперерабатывающими заводами в Европе.