Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Президент Болгарии запретил продавать «Лукойл»

14:40 798

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон об инвестициях, который регулирует условия возможной продажи активов российской компании «Лукойл» в стране и был принят парламентом 24 октября.

По данным пресс-службы президента, Радев оспорил норму, обязывающую проводить такие сделки под контролем Государственного агентства национальной безопасности и получать от него письменное заключение о допустимости продажи активов.

«Принятый закон ставит правительство в функциональную и оперативную зависимость от Государственного агентства национальной безопасности, что конституционно недопустимо», – указал президент, вернув закон на обсуждение в парламент.

Ранее Минфин США включил в новый пакет американских санкций российские компании «Лукойл» и «Роснефть», а также их дочерние структуры.

Bloomberg сообщал, что «Лукойл» планирует продать свои зарубежные активы швейцарской компании Gunvor. По данным компании, она приняла предложение Gunvor о покупке Lukoil International GmbH и обязалась не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.

Агентство отмечает, что Gunvor, имеющая долгую историю работы в России, комментариев не дает. Ее соучредитель Геннадий Тимченко попал под санкции США после аннексии Крыма в 2014 году. Тогда американские власти заявляли, что президент России Владимир Путин «инвестировал в Gunvor», что компания отрицала. В настоящее время мажоритарным владельцем Gunvor является соучредитель и генеральный директор Торбьорн Торнквист.

«Лукойл» считается самым международно диверсифицированным среди российских нефтяных гигантов. Lukoil International со штаб-квартирой в Вене контролирует более 100 дочерних компаний почти в 50 странах. Российский производитель владеет сетью из свыше 5300 автозаправочных станций в 20 странах, включая США, а также нефтеперерабатывающими заводами в Европе.

Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 245
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 1079
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 1632
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 920
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 1977
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 1529
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 1458
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 2960
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4841
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 782
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 3358

