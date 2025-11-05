USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Условий для встречи Путина и Трампа нет

так заявили в МИД РФ
14:40 464

Условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодняшний день не обеспечены и требуют «тщательной проработки», заявил на брифинге замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено», — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что внешнеполитические ведомства «активно» работают над содержательной частью контактов между странами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встречу Путина и Трампа можно организовать оперативно, но «в этом нет необходимости».

Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 247
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 1080
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 1634
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 920
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 1980
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 1530
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 1458
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 2962
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4841
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 784
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку
Бульдозер продолжает расчищать историю Баку наш спецреп
12:27 3359

