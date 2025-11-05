Условий для встречи Путина и Трампа нет

Условия для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на сегодняшний день не обеспечены и требуют «тщательной проработки», заявил на брифинге замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Встреча на высшем уровне, любая, требует углубленной подготовки и тщательной проработки всех аспектов. На сегодня ни первое, ни второе условие организации этой встречи не обеспечено», — сказал Рябков.

Замминистра отметил, что внешнеполитические ведомства «активно» работают над содержательной частью контактов между странами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встречу Путина и Трампа можно организовать оперативно, но «в этом нет необходимости».