Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»

Экономист Натик Джафарли в интервью haqqin.az прокомментировал заявление министра финансов Сахиля Бабаева о том, что ставка подоходного налога в Азербайджане является одной из самых низких в мире.

По словам Джафарли, если рассматривать вопрос формально, то действительно, подоходный налог в стране сравнительно невысок - для работников вне нефтяного сектора ставка составляет 3% при зарплате до 2500 манатов. Однако, подчеркнул политик, граждане обязаны выплачивать и другие обязательные сборы.

«У нас есть Фонд социальной защиты, куда отчисляется 10% от зарплаты, обязательное медицинское страхование — 2,5%, отчисления в Фонд по безработице — 0,5%. В сумме это около 20% налоговой нагрузки от зарплаты, что совсем немало, особенно по сравнению с соседними странами», — отметил Джафарли.

Он добавил, что, в отличие от скандинавских стран — Норвегии, Финляндии и Швеции, где налоги действительно высоки, граждане там пользуются бесплатным образованием, медициной и развитой системой социальных выплат. К тому же, по его словам, в этих странах значительно выше уровень зарплат и предусмотрены разнообразные социальные пособия.

«Налоги могут быть высокими или низкими в зависимости от целей, которые преследует правительство той или иной страны. У нас же налоги должны быть низкими, чтобы стимулировать экономику. Сегодня экономика не растет: рост ВВП — один из самых низких среди стран СНГ. Вместо повышения налогов правительству следовало бы сосредоточиться на стимулировании экономического роста», — подчеркнул председатель REAL.

Джафарли также выразил опасение, что с увеличением налоговой ставки с 3% до 7% через несколько лет может вновь вырасти объем «серого» рынка труда, поскольку работодателям станет невыгодно официально оформлять сотрудников.

«Рост налогов уменьшает возможности населения тратить деньги, а снижение потребления замедляет развитие экономики. Это главный философский вопрос, который правительство должно решить», — подытожил экономист.