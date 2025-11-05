USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Норвегия укрепляет границу с Россией

14:51 367

Норвегия пересмотрела меры по контролю и безопасности границ с Россией и пришла к выводу, что необходимо провести их модернизацию. Об этом говорится в заявлении норвежского управления полиции.

Норвегия получила примерно 191 млн норвежских крон (16,4 млн евро) на модернизацию норвежско-российской границы в конце 2024 года. Сообщалось, что «эти средства позволят значительно улучшить охрану внешней границы, что предоставит местным и национальным органам власти лучшие возможности для защиты безопасности и национальных интересов».

«Ситуация с политикой безопасности в Европе означает, что Норвегия должна принять ряд мер для усиления пограничного контроля. Полиция и вооруженные силы усилят свое и без того хорошее сотрудничество путем более тесной координации и дальнейшего развития пограничных миссий», – говорит представитель Генерального штаба Норвегии подполковник Руне Риппон.

В Норвегии уже создана межведомственная руководящая группа для обеспечения реализации мер. Отмечается, что в рамках первого заседания руководящей группы был проведен осмотр объекта Скафферхуллет – это бывший пограничный переход на границе между Норвегией и Россией.

Эта территория станет первым из многих этапов в работе по модернизации пограничного контроля на севере, которую совместно осуществляют полиция и вооруженные силы Норвегии.

«Благодаря этой модернизации мы сможем испытать как новые наблюдательные башни, так и альтернативные датчики для обнаружения и наблюдения. Использование дронов также будет актуальным на некоторых участках границы. Это важно для дальнейшей работы по модернизации границы с Россией», – отмечает начальник полиции Эллен Катрине Хетта из полицейского округа Финнмарк.

Напомним, летом ЕС выделил Финляндии 1,6 млрд евро для содержания границы с Россией.

В то же время Эстония начала строительство Балтийской оборонной зоны на границе с Россией.

Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 0
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 254
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 1084
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 1639
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 921
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 1986
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 1533
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 1460
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 2963
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4841
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 785

ЭТО ВАЖНО

Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 0
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 254
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 1084
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 1639
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 921
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 1986
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 1533
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 1460
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 2963
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4841
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 785
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться