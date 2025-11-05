USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным

Инара Рафикгызы
14:53

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается судебный процесс по уголовному делу руководителя Общественного объединения «Право и развитие» Хафиза Гасанова, обвиняемого по «делу НПО».

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством Эльдара Исмаилова прокурор огласил обвинительное заключение.

Согласно обвинительному акту, Хафиз Гасанов получил и легализовал гранты на общую сумму $415 тыс. от Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (German Marshall Fund of the United States) под видом реализации проектов в возглавляемой им НПО.

Хафиз Гасанов не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

Судебный процесс продолжится 3 декабря.

Отметим, что Хафиз Гасанов обвиняется по статьям 193-1.3.2 (легализация имущества, полученного преступным путем, в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностной подлог) УК Азербайджана.

Решением Бинагадинского районного суда в качестве меры пресечения для Хафиза Гасанова избран домашний арест.

