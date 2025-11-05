У Путина заговорили о гражданской войне

В России может вспыхнуть гражданская война из-за накопившихся социальных, экономических и политических конфликтов, предупредил начальник управления президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Об этом он написал в статье «Кто мы?» для журнала «Государство».

Гражданская война, по мнению Харичева, - один из пяти вызовов, которые стоят перед Россией. Помимо этого, стране угрожает утрата политического, территориального и культурного суверенитета, депопуляция, потеря доверия граждан к власти и слом политической системы, а также «расчеловечивание» и превращение россиян в «субъекты потребления».

Представитель Кремля отметил, что ответом на угрозу гражданской войны должно стать формирование солидарного и сплоченного социума. Создать такое общество Харичев предложил с помощью идеологии «Своих не бросаем», которая будет базироваться «на собственном цивилизационном коде». Эта же идеология должна защищать от «потери суверенитета». Харичев анонсировал принятие в скором времени закона о «патриотическом» воспитании, который обяжет все органы власти, образовательные учреждения и госструктуры формировать у граждан соответствующие установки.

При этом Харичев подчеркнул, что война против Украины на данный момент помогла предотвратить «утрату суверенитета». «Элита России была настроена исключительно на то, чтобы отправлять детей учиться за границу, формировать себе за рубежом пенсионную структуру. Кто побогаче — где-нибудь на Лазурном Берегу, кто победнее — в Черногории. То есть мы просто теряли элиту… Через какое-то время мы окончательно утратили бы свой потенциал — и экономический, и технологический, и политический. Для России СВО оказалось очищением», — отметил чиновник.

В свою очередь депопуляцию, которая грозит России, Харичев назвал «общемировой проблемой воздействия глобалистического эксперимента» и «вирусом, поражающим мышление неадекватным и непродуманным конструктом». По его словам, пропаганда чайлдфри и ЛГБТ «ведет к демографической яме» и «уничтожению нашего народа». В качестве ответа на этот вызов Харичев предложил популяризировать семейные ценности и формировать моду на многодетные семьи. В частности, чиновник считает, что необходимо снимать фильмы, в которых в семье будет только трое детей.

Для повышения доверия граждан к власти Харичев считает необходимым практиковать меритократию — принцип управления, согласно которому руководящие должности занимают наиболее способные люди. В ответ на «расчеловечивание» россиян чиновник предложил воспитывать «человека будущего», основными ценностями которого станут «деятельный патриотизм», созидательный труд, служение, солидарность, единство народов и традиционные нравственные нормы. «Нам нужны патриоты, не диванные, а деятельные, готовые отвечать за себя, свою семью и свою страну», — заключил Харичев.