Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Осквернившие Аллею шехидов иностранцы предстанут перед судом

Инара Рафикгызы
15:19 705

Трое задержанных полицией иностранцев, разместивших в социальных сетях видеозапись своих непристойных действий на Аллее шехидов, в ближайшие дни предстанут перед судом.

Как сообщает haqqin.az, предварительное следствие по уголовному делу завершено. Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Сабаильский районный суд. Дело рассматривает судья Азер Тагиев.

Отметим, что 17 августа этого года было проведено расследование по факту распространения в социальных сетях видеозаписи, на которой трое иностранцев совершают неэтичные действия на Аллее шехидов. В ходе расследования было установлено, что указанные лица 13 августа приехали в Баку в качестве туристов на 5 дней и распространили отснятое видео в социальных сетях.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана (осквернение могил).

