Почему краснеет Каспий?

На побережье Каспийского моря, особенно на территории бакинских поселков Говсан и Тюркан, в последнее время наблюдается весьма странное явление: прибрежная полоса шириной 10-15 метров приобрела красноватый оттенок, вода пенится и издает сильный запах.

По словам местных старожилов, запах и пена на воде наблюдались и раньше, однако они впервые видят, чтобы море окрашивалось в темно-красный цвет.

Отметим, что уже много лет в море в районе поселков Говсан и Тюркян сливаются канализационные стоки, а несколько месяцев назад, особенно в районе Говсана, наблюдалась массовая гибель рыб. Местные жители предполагают, что вода загрязнена каким-то химическим веществом. По их мнению, в море могут также сбрасываться отходы перерабатывающих предприятий, расположенных в поселке.

Однако ранее аналогичное явление наблюдалось и на казахстанском участке Каспия. Там также прибрежная полоса воды приобрела темно-красный цвет. Анализы, взятые из морской воды, не показали загрязнения — было заявлено, что процесс связан с продолжающимся обмелением моря.

Эксперт по вопросам окружающей среды, кандидат географических наук Ровшан Аббасов также придерживается этой точки зрения. Эколог сообщил haqqin.az, что площадь мелководных зон в Каспийском море постепенно увеличивается. В таких местах наблюдается явление под названием «красный прилив», обусловленное тем, что водоросли производят вещество, которое придает воде красный или оранжевый оттенок.

«Это, конечно, нехорошо, но это общая проблема. Снижение уровня Каспийского моря приводит к увеличению мелководных участков, и подобные процессы происходят. Предотвратить это сложно, однако это может повлиять на другие живые организмы», — сказал эксперт.

В Службе государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов сообщили, что сотрудники службы уже выехали на место. Из воды взяты образцы, которые переданы в центральную лабораторию. Результаты будут обнародованы в ближайшие дни.