Многодетных матерей освободили от налогов

Правительство Венгрии освободило от уплаты подоходного налога женщин с тремя детьми и планирует в 2026 году распространить такую же льготу на родителей двух детей, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы не бросаем слов на ветер. В ближайшие дни матери троих детей впервые получат зарплату, не облагаемую подоходным налогом. Речь идет о немалой сумме - прибавка к зарплате составит сразу 15%», – написал глава правительства в Facebook.

Он уточнил, что на текущий момент решение охватывает 250 тыс. женщин, которые будут пожизненно освобождены от подоходного налога вне зависимости от возраста их детей. В 2026 году в Венгрии аналогичная льгота будет поэтапно введена для матерей с двумя детьми. Ранее эти меры были одобрены парламентом по инициативе правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» под руководством Орбана.

«Даже те, кто не голосовал за нас, получат выгоду!» – заявил премьер, обращаясь к сторонникам оппозиции и неопределившимся избирателям.

В апреле 2026 года в Венгрии пройдут очередные парламентские выборы, и правительство ведет активную борьбу за голоса граждан с оппозиционной партией «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. При этом ФИДЕС обвиняет оппонентов в планах повысить налоги, включая пенсионные, чтобы увеличить доходы бюджета. В свою очередь, оппозиция критикует власти за попытки привлечь избирателей льготами, дополнительными выплатами, льготными ипотечными кредитами и другими социальными программами.