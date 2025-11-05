USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Многодетных матерей освободили от налогов

В Венгрии
15:42 289

Правительство Венгрии освободило от уплаты подоходного налога женщин с тремя детьми и планирует в 2026 году распространить такую же льготу на родителей двух детей, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Мы не бросаем слов на ветер. В ближайшие дни матери троих детей впервые получат зарплату, не облагаемую подоходным налогом. Речь идет о немалой сумме - прибавка к зарплате составит сразу 15%», – написал глава правительства в Facebook.

Он уточнил, что на текущий момент решение охватывает 250 тыс. женщин, которые будут пожизненно освобождены от подоходного налога вне зависимости от возраста их детей. В 2026 году в Венгрии аналогичная льгота будет поэтапно введена для матерей с двумя детьми. Ранее эти меры были одобрены парламентом по инициативе правящей партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» под руководством Орбана.

«Даже те, кто не голосовал за нас, получат выгоду!» – заявил премьер, обращаясь к сторонникам оппозиции и неопределившимся избирателям.

В апреле 2026 года в Венгрии пройдут очередные парламентские выборы, и правительство ведет активную борьбу за голоса граждан с оппозиционной партией «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. При этом ФИДЕС обвиняет оппонентов в планах повысить налоги, включая пенсионные, чтобы увеличить доходы бюджета. В свою очередь, оппозиция критикует власти за попытки привлечь избирателей льготами, дополнительными выплатами, льготными ипотечными кредитами и другими социальными программами.

Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 14
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 259
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 1097
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 1651
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 925
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 1998
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 1535
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 1464
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 2968
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4841
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 786

ЭТО ВАЖНО

Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 14
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 259
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 1097
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 1651
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 925
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 1998
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 1535
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 1464
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 2968
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4841
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 786
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться