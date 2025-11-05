USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет

15:48 259

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении сопредседателя партии HDP Селахаттина Демирташа.

Как пишут турецкие СМИ, Эрдоган заявил, что в этом вопросе будет выполнено решение судебной системы: «Что бы ни постановили суды, то и будет исполнено», — подчеркнул президент.

Напомним, решение ЕСПЧ об освобождении Демирташа вступило в силу.

В мае прошлого года сообщалось, что экс-председатель прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ приговорен в Турции к 28 с половиной годам тюремного заключения.

Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 17
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 260
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 1100
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 1658
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 926
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 2000
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 1536
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 1464
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 2969
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4842
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 786

ЭТО ВАЖНО

Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 17
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 260
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 1100
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 1658
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 926
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 2000
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 1536
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
Ереван о новых перспективах с Азербайджаном
14:13 1464
Критическое положение украинской армии в Покровске
Критическое положение украинской армии в Покровске обновлено 13:54
13:54 2969
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка
Социалист-мусульманин Мамдани побеждает на выборах мэра Нью-Йорка все еще актуально
09:45 4842
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
«Газпром» и Турция не хотят терять друг друга
13:57 786
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться