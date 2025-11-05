Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет

Как пишут турецкие СМИ, Эрдоган заявил, что в этом вопросе будет выполнено решение судебной системы: «Что бы ни постановили суды, то и будет исполнено», — подчеркнул президент.

Напомним, решение ЕСПЧ об освобождении Демирташа вступило в силу.

В мае прошлого года сообщалось, что экс-председатель прокурдской Демократической партии народов (ДПН) Селахаттин Демирташ приговорен в Турции к 28 с половиной годам тюремного заключения.