Кровь, видимая из космоса

События последних дней в Судане, африканской стране, охваченной гражданской войной, потрясли международное сообщество. Сообщается, что «Силы быстрого реагирования» (RSF — Rapid Support Forces) под командованием генерала Мухаммеда Хамдана Дагало (Хамидти), уже много лет ведущие борьбу с армией за контроль над страной, захватили город Эль-Фашир в регионе Дарфур, находившийся в осаде полтора года. Согласно многочисленным видеозаписям, опубликованным в интернете, и другим доказательствам, собранным международными правозащитными организациями, боевики генерала Дагало начали массовые убийства сразу после входа в город и истребляют людей без разбора. Точное число погибших мирных жителей неизвестно: однако только в одной из больниц Эль-Фашира зарегистрировано более 500 убитых, что дает представление о масштабах резни. Масштабах столь крупных, что специалисты Йельского университета США смогли зафиксировать из космоса фотографии кровавых луж, образовавшихся в пустыне вокруг города.

Как пишет The Guardian, скорость и интенсивность убийств сразу после падения Эль-Фашира военные наблюдатели уже сравнивают с первыми 24 часами геноцида в Руанде. Свидетели сообщают, что боевики RSF ходили по домам, массово убивали мирных жителей, совершали изнасилования и убивали детей на глазах у родителей. Сотни тысяч жителей оказались в ловушке: те, кто пытался бежать, рисковали быть убитыми или изнасилованными, а оставшиеся подвергались бомбардировкам и выживали, питаясь кормом для животных. NBC News поговорил с одним из немногих жителей, которым удалось выбраться. Мутаз Мохаммед Муса рассказал, что после ухода суданских военных он присоединился к тысячам людей, пытавшихся покинуть Эль-Фашир в прошедшую субботу. Почти сразу они попали под обстрел, а затем их окружили боевики RSF на пикапах. «Они открыли прямой огонь по мирным жителям», — сообщил 42-летний Муса в голосовом сообщении, добавив, что стрельба была «чрезвычайно интенсивной, и люди разбегались во все стороны», когда их преследовали и давили грузовики. По его словам, лишь около 150 человек смогли преодолеть вал — песчаную стену, построенную RSF вокруг Эль-Фашира во время осады. Самого Мусу схватили вместе с десятками других. Как он утверждает, боевики RSF казнили людей прямо у него на глазах. «Они просили человека бежать», — сказал он. «Как только ты начинаешь бежать — тебя расстреливают». Муса был освобожден после того, как его семья согласилась заплатить выкуп. Он добрался до Тавилы — небольшого городка примерно в 30 милях к западу от Эль-Фашира, куда прибыл во вторник. Миссия Международного комитета спасения в Судане сообщает, что число людей, добравшихся из Эль-Фашира до города Тавила, составляет всего около 5 тысяч — и это пугающая цифра, поскольку может свидетельствовать о массовом уничтожении оставшегося населения.

Эль-Фашир был последним оплотом суданской армии в Дарфуре, и минувшая неделя стала серьезным переломным моментом в гражданской войне. С захватом города RSF укрепили свои позиции на западе страны. Взяв столицу Хартум в первые дни войны в 2023 году, RSF вскоре уступили ее военным и сосредоточили усилия на Дарфуре. Там они обрушили свою месть на неарабское население, преследуя его по этническому признаку и совершая массовые убийства. Международное сообщество не способно адекватно отреагировать на происходящие в Судане массовые убийства и не выходит за рамки формальных заявлений. Совет Безопасности ООН до сих пор не смог принять резолюцию по происходящему. Прокуроры Международного уголовного суда (МУС) заявили, что зверства, совершаемые вооруженными формированиями, которые воюют против суданской армии в Дарфуре, «могут представлять собой военные преступления и преступления против человечности». Представители США сообщили, что «работают с обеими сторонами над достижением гуманитарного перемирия». Советник США по делам Африки Массад Булос в интервью Associated Press заявил, что США ведут переговоры как с суданской армией, так и с RSF, и могут вскоре выступить с заявлением. «Мы работали над этим почти 10 дней с обеими сторонами, надеясь окончательно согласовать детали», — сказал Булос. По его словам, план, реализуемый под руководством США, предполагает трехмесячное перемирие, за которым последует девятимесячный политический процесс.

Центр Джорджа Буша (Bush Center), названный в честь бывшего президента-республиканца, призвал администрацию США к более решительным действиям в связи с происходящими в Судане ужасающими массовыми убийствами. В заявлении центра отмечается, что ситуация, вероятно, ухудшится, если США не изменят свой курс и не прекратят более чем десятилетнюю тенденцию отказа от осмысленного приоритета африканского континента. «Отсутствие Америки открыло путь авторитарным силам, способным заполнить образовавшуюся пустоту, и придало смелости нелиберальным деятелям. Происходящее в Судане доказывает, что Соединенные Штаты и мировое сообщество должны усилить давление на всех, кто способствует насилию, коррупции и злоупотреблению властью в Судане. Это включает в себя Силы быстрого реагирования (RSF), Суданские вооруженные силы (СВС) и внешние силы — такие как Россия, Иран, ОАЭ, Китай и Северная Корея, — которые воспользовались конфликтом и нестабильностью государственного управления для укрепления своей власти», — говорится в заявлении центра. Как пишет обозреватель The Guardian Несрин Малик, нынешние RSF — это «джанджавиды прошлых лет, но теперь они вооружены до зубов, поддерживаются могущественными внешними союзниками и вновь стремятся зачистить неарабское население, к которому десятилетиями относились с враждебностью». Сегодня они приезжают не на верблюдах или лошадях, а на «техничках» — внедорожниках 4×4, оснащенных пулеметами и мощными беспилотниками. Этот арсенал, а следовательно, и бедствие в Эль-Фашире и более широком регионе Дарфур, спонсируется Объединенными Арабскими Эмиратами. Будучи верным историческим союзником RSF (чьи войска ОАЭ наняли для ведения своей войны в Йемене), Эмираты вливали средства и оружие в RSF и тем самым продлевали продолжительность и интенсивность войны в Судане. Они продолжают отрицать свою роль, несмотря на неопровержимые доказательства. Взамен ОАЭ обеспечивают себе плацдарм в большой, стратегически важной, богатой ресурсами стране и уже получают большую часть золота, добываемого на контролируемых RSF территориях. После захвата Эль-Фашира силы генерала Дагало контролируют более половины территории Судана. В статье, опубликованной на BBC World, научный сотрудник Центра Флетчера по праву и дипломатии при Университете Тафтса (США) Алекс де Ваал пишет о прошлом Мухаммеда Хамдана Дагало — одного из тех, кто в 2019 году сверг диктатора Омара аль-Башира, а впоследствии прославился беспримерной жестокостью по отношению к своим соперникам.

У Хамидти скромное происхождение. Его семья принадлежит к махариям, к верблюдоводческой, арабоязычной общине ризейгат, проживающей в Чаде и Дарфуре. Он родился в 1974 или 1975 году — как и у многих выходцев из сельской местности, дата и место его рождения не были зарегистрированы. Под предводительством его дяди Джумы Дагало клан перебрался в Дарфур в 1970-х и 1980-х годах, спасаясь от войны и в поисках новых пастбищ, и получил разрешение осесть. Бросив школу в раннем подростковом возрасте, Хамидти зарабатывал деньги, продавая верблюдов через пустыню в Ливию и Египет. В то время Дарфур был Диким Западом Судана — нищим, беззаконным и заброшенным правительством тогдашнего президента Омара аль-Башира. Арабские ополченцы, известные как «джанджавиды», включая отряд под командованием Джумы Дагало, нападали на деревни коренной этнической группы фур. Этот цикл насилия привел к полномасштабному восстанию в 2003 году, в котором к бойцам фур присоединились масалит, загава и другие группы, заявив, что арабская элита страны их проигнорировала. В ответ Башир значительно расширил состав «джанджавид», чтобы возглавить его контртеррористическую операцию. Они быстро приобрели дурную славу за поджоги, грабежи, изнасилования и убийства. Среди них было и подразделение Хамидти. Согласно докладу миротворцев Африканского союза, в ноябре 2004 года оно атаковало и разрушило деревню Адва, убив 126 человек, в том числе 36 детей. Расследование, проведенное США, пришло к выводу, что ответственность за геноцид несут «джанджавиды». Конфликт в Дарфуре был передан в МУС, который предъявил обвинения четырем мужчинам, включая Башира, который отрицал совершение геноцида. Хамидти был одним из многих командиров «джанджавид», которых в то время посчитали слишком молодыми, чтобы попасть в поле зрения прокурора. В годы, последовавшие за пиком насилия в 2004 году, Хамидти умело разыграл свои карты, став главой мощного военизированного формирования, корпоративной империи и политической машины. Это история оппортунизма и предпринимательства. Он ненадолго поднял мятеж, требуя выплаты жалованья своим солдатам, повышения по службе и политической должности для брата. Башир дал ему почти все, что тот хотел, и Хамидти вернулся в его ряды. Позднее, когда другие отряды «джанджавиды» подняли мятеж, Хамидти возглавил правительственные войска, которые разгромили их и взяли под контроль крупнейший в Дарфуре кустарный золотой рудник в месте под названием Джебель-Амир. Семейная компания Хамидти Al-Gunaid быстро стала крупнейшим экспортером золота в Судане. В 2013 году Хамидти запросил (и получил) формальный статус главы новой военизированной группировки RSF, подчиняющейся непосредственно Баширу. «Джанджавиды» были включены в состав RSF, получив новую форму, транспортные средства и оружие, а также офицеров из регулярной армии, которых привлекли для помощи в обновлении.

RSF одержали важную победу над повстанцами в Дарфуре, добились меньших успехов в борьбе с повстанцами в Нубийских горах, прилегающих к Южному Судану, и заключили субподряд на патрулирование границы с Ливией. Якобы сдерживая нелегальную миграцию из Африки через пустыню в Средиземноморье, командиры Хамидти также преуспели в вымогательстве и, как сообщается, торговле людьми. В 2015 году Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) призвали суданскую армию направить войска для борьбы с хуситами в Йемене. Командовал контингентом генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан, воевавший в Дарфуре, а теперь возглавляющий армию, воюющую с RSF. Хамидти увидел в этом шанс и заключил отдельную частную сделку с Саудовской Аравией и ОАЭ о предоставлении наемников для Сил безопасности. Связь с Абу-Даби оказалась наиболее значимой. Молодые суданцы, а также все чаще из соседних стран приходили в вербовочные центры RSF, чтобы получить денежное вознаграждение в размере до 6 тысяч долларов США при регистрации. Хамидти заключил партнерство с российской ЧВК «Вагнер», проходя обучение в обмен на коммерческие сделки, в том числе с золотом. Он посетил Москву, чтобы официально заключить сделку, и был там в день вторжения России в Украину. Когда режим столкнулся с растущими народными протестами, Башир приказал подразделениям Хамидти направиться в столицу Хартум. Президент, играя на его имени, окрестил его химайти, «мой защитник», рассматривая RSF как противовес потенциальным путчистам в регулярной армии и силах национальной безопасности. В апреле 2019 года активный лагерь протестующих окружил военный штаб, требуя демократии. Башир приказал армии открыть по ним огонь. Высшие генералы, в том числе Хамидти, собрались и решили вместо этого свергнуть Башира. Демократическое движение ликовало.