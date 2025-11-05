USD 1.7000
PASHA Real Estate объявляет старт продаж The Residences at The St. Regis, Baku

15:55 171

Этот знаковый проект символизирует восходящую звезду премиального рынка недвижимости Азербайджана

PASHA Real Estate, ведущая девелоперская и инвестиционная компания Азербайджана, с гордостью сообщает о старте продаж долгожданного проекта The Residences at The St. Regis, Baku, расположенного в уже ставшем легендарным здании-полумесяце на Бакинском бульваре, в престижном прибрежном районе Crescent Bay на берегу Каспийского моря.

Новые резиденции представляют собой не просто современное жильё, а воплощение статуса, элегантности и инвестиционной стабильности. Архитектурный ансамбль в форме полумесяца задаёт новый ориентир в градостроительном облике Баку: его изящный силуэт уже сегодня становится символом города и претендует на звание нового архитектурного шедевра столицы.

Новый символ Баку: The Residences at The St. Regis, Baku

В здании-полумесяце разместятся 152 брендированные квартиры премиум-класса и 26 эксклюзивных вилл, каждая из которых отличается продуманными планировочными решениями и панорамными видами на Каспий и центр города. Комплекс дополняет роскошный пятизвёздочный отель St. Regis Baku, воплощающий философию бренда — безупречный сервис и утончённый комфорт.

Философия Live Exquisite: истинное воплощение St. Regis

The Residences at The St. Regis, Baku — это не просто жильё, а воплощение философии безупречного сервиса класса люкс, ставшей визитной карточкой бренда St. Regis. Владельцы резиденций будут окружены заботой команды высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение по стандартам легендарного бренда. Их профессионализм, внимание к деталям и умение предвосхищать желания создают атмосферу, где каждый момент проживания становится выражением утончённого комфорта и подлинного гостеприимства.

Как отметил Джайдев Менезес, региональный вице-президент по развитию многофункциональных проектов EMEA в Marriott International: «Мы рады сотрудничать с PASHA Real Estate над проектом The Residences at The St. Regis, Baku. Эти резиденции — современное отражение наследиябренда St. Regis и новая глава исключительной жизни в Баку».

Совершенство дизайна

Интерьеры выполнены при участии мировых дизайн-бюро Kristina Zanic Consultants и Blink Design Group, чьи работы известны утончённым подходом к современному дизайну и гармонии пространства. Их видение наполняет каждый интерьер атмосферой вневременной элегантности.

Для владельцев предусмотрен широкий комплекс удобств: фитнес-зал и спа-зона, лаунж, детский клуб, переговорная и игровая комнаты — всё продумано до мелочей, чтобы создать ощущение уюта, комфорта и сообщества единомышленников, ценящих современный стиль жизни.

Crescent Bay — сердце современного Баку

Расположенные в динамичном районе Crescent Bay, резиденции открывают доступ к лучшей городской инфраструктуре Баку — от деловых центров до ресторанов высокой кухни и культурных пространств.

Özgür Geter, генеральный директор PASHA Real Estate Group, отметил: «В PASHA Real Estate Group наша миссия — привнести в Азербайджан лучшие мировые стандарты, и проект The Residences at The St. Regis, Baku воплощает эту амбицию в совершенстве. Совместно с ведущими международными брендами мы создаём новый эталон роскошной жизни в регионе. Этот проект — не просто коллекция резиденций, а выражение исключительного образа жизни, основанного на мастерстве, элегантности и внимании к деталям».

Жизнь в The Residences at St. The Regis, Baku — это гармония динамики современного мегаполиса и спокойствия морского побережья. Здесь утро начинается с вдохновляющих видов на Каспийское море и Бакинскую бухту, а повседневная жизнь наполнена чувством баланса, энергии и современного комфорта.

Благодаря уникальному расположению, безупречному сервису и престижу бренда St. Regis, The Residences at St. Regis, Baku по праву претендуют на звание одного из самых престижных адресов региона.

Контактная информация

Сайт: www.srresidencesbaku.com

Email: pre@sales.az

Телефон: 2024 / 051 201 32 32

Отдел продаж: Port Baku Residences, пересечение улиц У. Гаджибекова и К. Сафаралиевой.

О компании PASHA Real Estate

www.pasharealestate.az

PASHA Real Estate, входящая в состав PASHA Holding, является ведущей девелоперской и инвестиционной компанией Азербайджана.

Компания управляет диверсифицированным портфелем активов в Азербайджане, Турции, Грузии, Черногории и Узбекистане, включающим жилые комплексы, коммерческие центры, отели класса люкс и курорты.

PASHA Real Estate известна своим стратегическим подходом, высоким качеством проектов и стремлением создавать уникальные объекты недвижимости, формирующие облик городов будущего.

Юридическое уведомление

Резиденции TheResidencesatTheStRegisBaku не принадлежат, не разрабатываются и не реализуются компанией MarriottInternationalIncили её аффилированными лицами («Marriott»). Aypara DevelopmentLLC использует товарные знаки StRegis на основании лицензии, выданной Marriott. Компания Marriott не подтверждает достоверность приведённых в данном материале заявлений или представленных данных.

