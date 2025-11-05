PASHA Real Estate объявляет старт продаж The Residences at The St. Regis, Baku

Этот знаковый проект символизирует восходящую звезду премиального рынка недвижимости Азербайджана PASHA Real Estate, ведущая девелоперская и инвестиционная компания Азербайджана, с гордостью сообщает о старте продаж долгожданного проекта The Residences at The St. Regis, Baku, расположенного в уже ставшем легендарным здании-полумесяце на Бакинском бульваре, в престижном прибрежном районе Crescent Bay на берегу Каспийского моря. Новые резиденции представляют собой не просто современное жильё, а воплощение статуса, элегантности и инвестиционной стабильности. Архитектурный ансамбль в форме полумесяца задаёт новый ориентир в градостроительном облике Баку: его изящный силуэт уже сегодня становится символом города и претендует на звание нового архитектурного шедевра столицы.

Новый символ Баку: The Residences at The St. Regis, Baku В здании-полумесяце разместятся 152 брендированные квартиры премиум-класса и 26 эксклюзивных вилл, каждая из которых отличается продуманными планировочными решениями и панорамными видами на Каспий и центр города. Комплекс дополняет роскошный пятизвёздочный отель St. Regis Baku, воплощающий философию бренда — безупречный сервис и утончённый комфорт. Философия Live Exquisite: истинное воплощение St. Regis The Residences at The St. Regis, Baku — это не просто жильё, а воплощение философии безупречного сервиса класса люкс, ставшей визитной карточкой бренда St. Regis. Владельцы резиденций будут окружены заботой команды высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение по стандартам легендарного бренда. Их профессионализм, внимание к деталям и умение предвосхищать желания создают атмосферу, где каждый момент проживания становится выражением утончённого комфорта и подлинного гостеприимства. Как отметил Джайдев Менезес, региональный вице-президент по развитию многофункциональных проектов EMEA в Marriott International: «Мы рады сотрудничать с PASHA Real Estate над проектом The Residences at The St. Regis, Baku. Эти резиденции — современное отражение наследиябренда St. Regis и новая глава исключительной жизни в Баку».

Совершенство дизайна Интерьеры выполнены при участии мировых дизайн-бюро Kristina Zanic Consultants и Blink Design Group, чьи работы известны утончённым подходом к современному дизайну и гармонии пространства. Их видение наполняет каждый интерьер атмосферой вневременной элегантности. Для владельцев предусмотрен широкий комплекс удобств: фитнес-зал и спа-зона, лаунж, детский клуб, переговорная и игровая комнаты — всё продумано до мелочей, чтобы создать ощущение уюта, комфорта и сообщества единомышленников, ценящих современный стиль жизни.

Crescent Bay — сердце современного Баку Расположенные в динамичном районе Crescent Bay, резиденции открывают доступ к лучшей городской инфраструктуре Баку — от деловых центров до ресторанов высокой кухни и культурных пространств. Özgür Geter, генеральный директор PASHA Real Estate Group, отметил: «В PASHA Real Estate Group наша миссия — привнести в Азербайджан лучшие мировые стандарты, и проект The Residences at The St. Regis, Baku воплощает эту амбицию в совершенстве. Совместно с ведущими международными брендами мы создаём новый эталон роскошной жизни в регионе. Этот проект — не просто коллекция резиденций, а выражение исключительного образа жизни, основанного на мастерстве, элегантности и внимании к деталям». Жизнь в The Residences at St. The Regis, Baku — это гармония динамики современного мегаполиса и спокойствия морского побережья. Здесь утро начинается с вдохновляющих видов на Каспийское море и Бакинскую бухту, а повседневная жизнь наполнена чувством баланса, энергии и современного комфорта. Благодаря уникальному расположению, безупречному сервису и престижу бренда St. Regis, The Residences at St. Regis, Baku по праву претендуют на звание одного из самых престижных адресов региона.

