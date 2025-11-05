Донорство спасает жизни

Об этом сказала председатель правления Координационного центра донорства и трансплантации органов Министерства здравоохранения Егяна Аббасова в прямом эфире на официальной странице Минздрава в Instagram.

На днях впервые на Кавказе, а именно в Азербайджане, была выполнена трансплантация сердца от посмертного донора. Это исторический успех отечественной системы здравоохранения.

По ее словам, операция была выполнена с высоким уровнем профессионализма и слаженной командной работы.

«Врачи, проводившие операцию, успешно провели ее благодаря четкой координации, точной диагностике и высокотехнологичным возможностям. В частности, грамотное управление временем и оперативный обмен информацией между Координационным центром Минздрава и больницами, принимающими доноров, а также логистическими и реанимационными бригадами определили исход операции. Благодаря этой слаженной работе была спасена жизнь 19-летнего молодого человека», - сказала Аббасова.

Она, особо подчеркнув гуманный поступок семьи донора, отметила, что данная благородная инициатива является источником надежды для тысяч людей.

«Врачи и медицинский персонал выражают глубокую благодарность родственникам донора за их благородный поступок. Мы призываем наше общество быть более осведомленным о донорстве органов и принимать ответственные решения. Не следует забывать, что своевременное решение о донорстве — это помощь другим людям и их спасенные жизни», - сказала Аббасова.

Она также подчеркнула важную роль семьи в донорстве органов.

«Согласно Закону Азербайджанской Республики «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека», каждое полностью дееспособное лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, может принять добровольное решение о донорстве своих органов после смерти. Это решение считается юридически действительным, если оно зарегистрировано в реестре доноров или оформлено в письменной форме», - заявила Аббасова.

По словам председателя правления Координационного центра донорства и трансплантации органов Минздрава, в случае смерти гражданина его решение о донорстве органов, принятое им при жизни, доводится до сведения его семьи только в информационных целях, и дополнительного согласия семьи не требуется.

«Закон здесь основан на волеизъявлении человека относительно собственного тела, и это волеизъявление имеет высшую юридическую силу. То есть, если гражданин принял решение о донорстве органов при жизни, возражение семьи не отменяет этого решения», - заявила Аббасова.

Она отметила, что изъятие органов в целях трансплантации осуществляется только после официального подтверждения смерти мозга и по решению соответствующей врачебной комиссии.

«На этом этапе с семьей проводится разъяснительная работа и психологическая поддержка. Целью является защита принципов прозрачности, доверия и уважения к воле человека», - сказала Аббасова.

Председатель правления Координационного центра донорства и трансплантации органов подчеркнула, что прижизненное волеизъявление гражданина относительно донорства органов считается решающим.

«Члены семьи информируются об этом процессе. Такой подход обеспечивает корректное функционирование системы трансплантации как с этической, так и с юридической точки зрения», - отметила Аббасова.

По ее словам, сегодня все больше азербайджанцев хотят спасать жизни, становясь донорами.

«В настоящее время в Центр наибольшее количество заявок поступает относительно трансплантации почек и костного мозга. Поиск донора жизненно важен для людей с хронической почечной недостаточностью. Трансплантация костного мозга чаще всего проводится при таких тяжелых гематологических заболеваниях, как лейкоз, лимфома и апластическая анемия. При этом во многих случаях успешная трансплантация — это единственный шанс для пациента на выздоровление», - заявила Аббасова.

По ее словам, число лиц, ожидающих очереди для пересадки органов, превышает 1000 человек.

«На поиск подходящего донора иногда может уйти несколько месяцев, а в некоторых случаях и годы. Поэтому очень важно, чтобы общество активно занималось регистрацией добровольных доноров», - сказала Аббасова.

Она отметила, что в последние годы в Азербайджане значительно возрос интерес к теме донорства органов, и граждане стали больше узнавать как о законодательстве, так и о процедурах, позволяющих стать донором.

Просветительские мероприятия, медиапроекты и выступления экспертов профильных учреждений оказали значительное влияние на повышение осведомленности граждан на тему донорства. Такая информационно-просветительская работа создала условия для более осознанного и объективного подхода общества к этому вопросу, считает Аббасова.

«В то же время следует отметить такие ценности в обществе, как гуманизм, взаимопомощь и социальная поддержка. Люди все больше осознают, что донорство органа – это спасение жизни человека и предоставление ему второго шанса. Такой подход постепенно получает все большее признание. В результате число желающих стать донорами с каждым годом растет. Ожидается, что эта позитивная тенденция сохранится в ближайшие годы, а в обществе будет формироваться еще более позитивное отношение к донорству органов», - заключила Аббасова.