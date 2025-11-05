Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»

Зангезурский коридор и международный транспортный маршрут «Север — Юг» не являются конкурентами и оба имеют важное значение для региональных связей. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу по итогам XIII встречи секретарей советов безопасности стран СНГ.

«Считаю, что и та, и та дорога не просто имеют право на существование — они необходимы для того, чтобы Азербайджан был связан со своими регионами и появились дополнительные транспортные коридоры для торговли между государствами», — сказал Шойгу.

Он напомнил, что маршрут «Север — Юг» соединяет порты «глубокого Юга» с Северным Ледовитым океаном и Северным морским путем. «Я ничего плохого в этом не вижу и не считаю, что здесь может быть конкуренция», — отметил он.

Шойгу также подчеркнул, что ситуация на Южном Кавказе «остается чувствительной и требует постоянного мониторинга». «Нам важно сверять позиции. Последние события в регионе требуют внимания и консультаций», — заявил он на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Он также заявил, что отношения между Арменией и Азербайджаном «еще не урегулированы».

«Конечно, вклад России в урегулирование отношений, еще не до конца урегулированных отношений между Арменией и Азербайджаном существенен, и Россия внесла существенный вклад в наступление мира в Закавказье», - добавил Шойгу.