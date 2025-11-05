USD 1.7000
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

С поддержкой Birbank в системе общественного транспорта начинается новая эпоха

По инициативе и при технологической поддержке первого цифрового банка страны – Birbank реализован проект, который ознаменует начало нового этапа в развитии системы общественного транспорта. В рамках совместного проекта с BakıKart пассажиры теперь могут оплачивать проезд в Бакинском метрополитене с помощью любой банковской карты с поддержкой NFC, независимо от того, каким банком она выпущена.

Это нововведение охватывает не только клиентов Kapital Bank, но и пользователей всех других банков, предоставляя им такие же удобства. Кроме того, новая система поддерживает оплату через Apple Pay, Google Pay, а также продолжает работать с платежами Birbank, BakıKart и m10, обеспечивая пассажирам широкий выбор и максимальное удобство.

Отметим, что внедрение NFC-платежной системы, поддерживающей цифровые расчеты и безналичное использование общественного транспорта, планируется реализовать до конца года и на маршрутах городских автобусов.

Напомним, что сотрудничество Birbank и BakıKart ранее уже привело к внедрению системы QR-оплаты в общественном транспорте. Благодаря этому решению пассажиры, пользующиеся метро и автобусами в Баку и на территории Апшерона, могут оплачивать проезд с помощью QR-билета, созданного в мобильном приложении Birbank, без необходимости использовать физическую карту.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 118 филиалов и 53 отделений.

До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт.

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

