Фидан – реалист

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара будет продолжать искать пути урегулирования российско-украинской войны, подчеркнув, что мирные усилия должны учитывать реальные обстоятельства и интересы всех сторон.

«Мы убеждены, что можем достичь справедливого и прочного мира только дипломатическим путем. Имеющиеся (на этом пути) проблемы не изменят нашей решительной позиции в отношении достижения мира посредством диалога и переговоров. Крайне важно, чтобы эти усилия основывались на реалистичном подходе, отражали интересы сторон, соответствовали динамике ситуации на фронте и обстановке», – заявил Фидан на пресс-конференции в Хельсинки после переговоров со своей финской коллегой Элиной Валтонен.

По его словам, Анкара продолжает прилагать целенаправленные усилия по достижению мира посредством эффективного и конструктивного сотрудничества с международными партнерами.

Ранее Фидан заявил, что Анкара искренне верит, что дипломатия остается единственным путем к прекращению российско-украинской войны. По его словам, три раунда переговоров между делегациями РФ и Украины в Стамбуле привели к ощутимым результатам, в том числе к обмену пленными и восстановлению прямого диалога между сторонами. Он добавил, что Турция «готова принять четвертый раунд переговоров и потенциальный саммит лидеров в Стамбуле».

