Наезд машины на пешеходов во Франции, есть пострадавшие

На острове Олерон на западном побережье Франции автомобиль умышленно наехал на группу людей. Об этом сообщил прокурор Арно Лареаз, его цитирует газета Le Parisien.

По данным издания, в результате пострадали десять человек, четверо — в критическом состоянии. Некоторые были доставлены вертолетом в университетскую больницу Пуатье.

По данным прокуратуры, при задержании водитель кричал «Аллаху Акбар», но пока «мотив преступления не установлен».

Также в машине задержанного были обнаружены газовые баллоны, после наезда злоумышленник попытался поджечь автомобиль.

Источник, близкий к делу, сообщил Le Parisien, что мужчина не числится в базе данных МВД «Картотека личных данных по предупреждению радикализации террористического характера» (FSPRT), следователи также изучают возможность наличия у него психических расстройств.