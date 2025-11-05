USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Наезд машины на пешеходов во Франции, есть пострадавшие

16:19 491

На острове Олерон на западном побережье Франции автомобиль умышленно наехал на группу людей. Об этом сообщил прокурор Арно Лареаз, его цитирует газета Le Parisien.

По данным издания, в результате пострадали десять человек, четверо — в критическом состоянии. Некоторые были доставлены вертолетом в университетскую больницу Пуатье.

По данным прокуратуры, при задержании водитель кричал «Аллаху Акбар», но пока «мотив преступления не установлен».

Также в машине задержанного были обнаружены газовые баллоны, после наезда злоумышленник попытался поджечь автомобиль.

Источник, близкий к делу, сообщил Le Parisien, что мужчина не числится в базе данных МВД «Картотека личных данных по предупреждению радикализации террористического характера» (FSPRT), следователи также изучают возможность наличия у него психических расстройств.

Американцы ответили Путину
Американцы ответили Путину
17:16 669
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению?
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению? обновлено 16:57
16:57 3696
Суданские повстанцы сбили российский самолет
Суданские повстанцы сбили российский самолет ВИДЕО
16:50 1275
Фидан – реалист
Фидан – реалист
16:08 1089
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 2551
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 1301
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 2722
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 3339
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 1555
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 3468
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 2217

ЭТО ВАЖНО

Американцы ответили Путину
Американцы ответили Путину
17:16 669
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению?
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению? обновлено 16:57
16:57 3696
Суданские повстанцы сбили российский самолет
Суданские повстанцы сбили российский самолет ВИДЕО
16:50 1275
Фидан – реалист
Фидан – реалист
16:08 1089
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 2551
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 1301
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 2722
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 3339
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 1555
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 3468
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 2217
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться