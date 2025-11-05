USD 1.7000
EUR 1.9534
RUB 2.0988
Подписаться на уведомления
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске
Новость дня
Генштаб ВСУ о ситуации в Покровске

Azərlotereya вновь подтвердила соответствие трем международным стандартам

ФОТО
16:28 259

ОАО Azərlotereya — законный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в Азербайджане — продолжает осуществлять деятельность в полном соответствии не только с требованиями национального законодательства, но и с международными отраслевыми стандартами.

В октябре 2025 года был проведен сертификационный аудит, по результатам которого компания успешно подтвердила соответствие трем международным стандартам.

Первый из них — ISO 27001:2022 «Система управления информационной безопасностью». Данный стандарт подтверждает высокий уровень безопасности, надежности и устойчивости деятельности компании, а также ее игровых процессов. Ранее Azərlotereya соответствовала версии стандарта 2013 года. В связи с развитием технологий в 2022 году была выпущена обновленная редакция, переход на которую должен быть завершен к 2025 году. В соответствии с требованиями стандарта компания определяет собственные ценности, утверждает политику информационной безопасности и сопутствующие документы (по удаленной работе, безопасному кодированию, управлению паролями и др.), а также внедряет систему управления информационной безопасностью.

Второй стандарт — Стандарт контроля безопасности Всемирной ассоциации лотерей (WLASCS — World Lottery Association Security Control Standard).

Этот документ представляет собой свод лучших международных практик, применяемых как в лотерейной деятельности, так и в сфере спортивных ставок. Среди ключевых требований — наличие уникального номера на каждом лотерейном билете, использование криптографических средств защиты, детализированные инструкции по проведению тиражных лотерей, возможность иметь только один активный игровой счет на участника, а также обеспечение безопасности платежных методов. В 2024 году вступила в силу обновленная версия данного стандарта, к требованиям которой компания успешно адаптировалась.

Третий стандарт, регулирующий деятельность компании, — Məsuliyyətli Oyun Европейской ассоциации государственных лотерей и тотализаторов (EL — The European State Lotteries and Toto Association).

Он определяет принципы ответственного подхода при организации, маркетинге и продаже лотерейных и спортивных игр, направленные на защиту интересов игроков и общества.

ОАО Azərlotereya является членом Всемирной ассоциации лотерей (WLA) и Европейской ассоциации государственных лотерей и тотализаторов (EL).

С политикой компании в области Məsuliyyətli Oyun можно ознакомиться на официальных ресурсах Azərlotereya.

Американцы ответили Путину
Американцы ответили Путину
17:16 670
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению?
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению? обновлено 16:57
16:57 3697
Суданские повстанцы сбили российский самолет
Суданские повстанцы сбили российский самолет ВИДЕО
16:50 1278
Фидан – реалист
Фидан – реалист
16:08 1091
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 2552
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 1301
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 2722
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 3340
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 1556
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 3471
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 2217

ЭТО ВАЖНО

Американцы ответили Путину
Американцы ответили Путину
17:16 670
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению?
Как зерно попадет через Азербайджан в Армению? обновлено 16:57
16:57 3697
Суданские повстанцы сбили российский самолет
Суданские повстанцы сбили российский самолет ВИДЕО
16:50 1278
Фидан – реалист
Фидан – реалист
16:08 1091
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
Шойгу: «Нужно, чтобы Азербайджан соединился со своими районами»
16:00 2552
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
Эрдоган об освобождении Демирташа: Как решил суд, так и будет
15:48 1301
Почему краснеет Каспий?
Почему краснеет Каспий? видео
15:21 2722
У Путина заговорили о гражданской войне
У Путина заговорили о гражданской войне
15:03 3340
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
Обвиняемый в расхищении американских грантов Гасанов не признал себя виновным
14:53 1556
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах»
Азербайджан снова вернется к «зарплатам в конвертах» Утверждает экономист
14:41 3471
Украинцы остановили завод «Роснефти»
Украинцы остановили завод «Роснефти»
14:10 2217
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться